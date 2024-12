Ministério da Saúde atualiza estratégia de vacinação contra a covid-19

O Ministério da Saúde divulgou na última quarta-feira (11), uma nova atualização em relação às estratégias de vacinação contra a covid-19, alterando inclusões obrigatórias e o esquema vacinal para crianças entre seis meses de idade e cinco anos de idade.

Entre as principais novidades das estratégias de vacinação e combate ao covid-19 apresentadas pelo Ministério, estão a inclusão da vacina contra o covid-19 no Calendário Nacional de Vacinação para gestantes e idosos acima dos 60 anos de idade. Outra novidade da medida, é o esquema de vacinação para crianças entre seis meses de idade e cinco anos de idade com três doses da vacina Pfizer.

De acordo com as instruções divulgadas pelo Ministério, que inclusive já foram enviadas para todas as secretarias de todos os estados brasileiros, as gestantes, que agora terão a vacina inclusa no Calendário de Vacinação, deverão ser vacinadas com uma dose a cada gestação, enquanto idosos com 60 anos de idade ou mais, devem receber uma dose da vacina a cada seis meses.

A vacinação de demais grupos especiais a partir de 5 anos de idade será realizada periodicamente em qualquer sala de vacina, sendo a cada seis meses para imunocomprometidos e a cada ano para pessoas vivendo em instituições de longa permanência, indígenas, ribeirinhos, quilombolas e puérperas.

Trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, pessoas privadas de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua também estão inclusos.

Além disso, o Ministério divulgou o início da oferta da vacina da Zalika Farmacêutica no Programa Nacional de Imunizações (PNI), que começou a ser distribuída no Brasil pela primeira vez agora em dezembro. Segundo o Ministério, a vacina demonstrou segurança e alta eficácia contra os sintomáticos de covid-19. Portanto, ela será utilizada apenas para indivíduos que tenham acima de 12 anos de idade.

Já para as crianças com menos de 12 anos, será distribuída a vacina de RNA mensageiro da Pfizer. As crianças que iniciarem o esquema com essa vacina deverão receber três doses do imunizante, com intervalos de quatro semanas entre a primeira e a segunda dose e de oito semanas entre a segunda e terceira dose. Já as crianças que iniciaram o esquema com a vacina da Moderna devem concluir o esquema de duas doses com esse mesmo imunizante, com intervalo de quatro semanas entre a primeira e a segunda dose.

Segundo o diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações (DPNI), Eder Gatti, essa atualização da estratégia reflete o compromisso do Ministério da Saúde com a proteção da população. "A doença continua causando a perda de vidas na população brasileira, além de consequências graves como a síndrome inflamatória multissistêmica e as condições pós-covid. Por isso, é fundamental que a população elegível mantenha a vacinação em dia", finaliza o diretor.