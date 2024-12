Governo do Paraná vence prêmio nacional de transformação digital

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI), venceu o Digital Transformation Awards, premiação realizada pelo Instituto da Transformação Digital (ITD) que reconhece pessoas e organizações de diversos segmentos que atuam em projetos de inovação e transformação digital no Brasil. A premiação ocorreu na noite de terça-feira (10), em cerimônia virtual.

O Paraná concorreu na categoria Governo Estadual Transformador por projetos realizados pela Secretaria da Inovação, como o Paraná Anjo Inovador e Plano de Conectividade Rural.

Para o secretário da Inovação, Alex Canziani, a premiação é resultado do trabalho que vem sendo realizado em todas as regiões do Estado para promover a modernização. “Queremos usar a inovação como uma ferramenta para levar benefícios e impactos positivos para nossos cidadãos. Criando uma relação sólida com a iniciativa privada, com as universidades e principalmente com os municípios”, disse.

A premiação visa identificar e destacar organizações que aplicam estratégias inovadoras para transformar os ambientes onde estão inseridos, criando soluções que promovam impactos positivos para a sociedade.

Na pontuação final, o Paraná ficou em primeiro lugar com 80.6 pontos, seguido de Pernambuco com 70.1 pontos e Mato Grosso com 66.1. Os finalistas foram classificados por uma combinação entre voto popular e avaliação de especialistas com base na inovação, impacto e execução.

PARANÁ ANJO INOVADOR

O Paraná Anjo Inovador foi um dos projetos que garantiram ao Governo do Paraná o primeiro lugar na premiação. O programa é considerado o maior projeto do Brasil de incentivo financeiro público, por meio de subvenção econômica, voltado exclusivamente para startups que estejam desenvolvendo produtos, serviços e processos inovadores em diversas áreas de atuação.

Lançado em 2023, o primeiro edital do programa Paraná Anjo Inovador contemplou 68 empresas com um aporte de R$ 250 mil cada, totalizando um subsídio de mais de R$ 17 milhões. Atualmente o programa está na sua segunda edição, tendo publicado a lista com as 80 startups selecionadas para receberem os recursos. Somando os valores do primeiro e segundo edital, o subsídio chega a R$ 37 milhões.

CONECTIVIDADE RURAL

Outro projeto de impacto promovido pela SEI, em conjunto com a Secretaria da Agricultura e Abastecimento, é o de Conectividade Rural, que busca criar soluções para atender as necessidades de conectividade de comunidades em regiões de difícil acesso. O projeto visa principalmente levar internet para as áreas rurais do estado, garantindo a inclusão digital e melhorando a qualidade de vida dos moradores dessa região.

Entre as iniciativas da Conectividade Rural está a implantação de antenas de telecomunicação em parcerias com operadoras de telefonia. A primeira parceria foi fechada com a operadora TIM, que contou com o investimento de R$ 22 milhões para a construção de 116 antenas em 83 municípios, atendendo mais de 2 milhões de pessoas. O Governo do Estado também firmou uma parceria com a operadora Claro para a construção de 378 antenas em 194 municípios, impactando mais de 7 milhões de pessoas direta e indiretamente.

Em menos de um ano da parceria do Governo do Estado com as operadoras, a cobertura móvel no território do Paraná subiu de 52,73% em junho de 2023, para 62,21% segundo a atualização de junho de 2024 da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).