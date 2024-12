Amunorpi vai eleger nova Mesa Diretora nesta quinta-feira

A Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (AMUNORPI) realizará uma Assembleia Geral Extraordinária nesta quinta-feira (12), às 9h, no SEBRAE em Jacarezinho, com o objetivo de eleger e empossar a nova Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal para o biênio 2025-2026. O encontro reunirá representantes dos municípios associados, que terão a oportunidade de participar ativamente do processo de escolha dos novos líderes da entidade.

O presidente da AMUNORPI e prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano, ressaltou a importância da participação dos gestores municipais neste evento. Ele destacou que a associação tem como missão promover a integração regional e atuar em defesa dos interesses dos municípios do Norte Pioneiro, buscando sempre o desenvolvimento da região.

A Assembleia será um momento importante para fortalecer os laços entre os municípios e debater as principais pautas que impactam a região. O evento também visa garantir a continuidade de iniciativas que têm impulsionado o progresso local, permitindo que as cidades do Norte Pioneiro avancem de forma conjunta em diversas áreas.

A presença dos prefeitos e outros gestores municipais será essencial para a definição dos rumos da AMUNORPI nos próximos dois anos. A entidade convida todos os associados a participarem da Assembleia e contribuírem com suas decisões, que moldarão a atuação da associação durante o próximo biênio.