Rotary Club de Wenceslau Braz premia vencedores do Concurso de Redação 2024

Presidente do Rotary Club, José Gentil Gomes, o chefe do NRE de Wenceslau Braz, Joaquim Gabriel Faustinoni e os vencedores do concurso. Foto: Divulgação

Na última quinta-feira (05), o Rotary Club de Wenceslau Braz realizou a cerimônia de premiação do Concurso de Redação 2024, cujo tema foi “A Magia do Rotary”. O evento, que já está em sua 5ª edição, contou com a participação de alunos do ensino fundamental dos colégios públicos estaduais do município: Colégio Estadual Ary Barroso, Colégio Estadual Cívico Militar Miguel Nassif Maluf, Colégio Estadual Professor Milton Benner e Colégio Estadual do Campo Patrimônio São Miguel.

Os textos inscritos foram avaliados por professores e diretores das escolas, seguidos por análise de uma comissão interna do Rotary. Os critérios incluíram criatividade, adequação ao tema, coerência, argumentação e correção gramatical. A avaliação foi feita de forma anônima, preservando a identidade dos autores, e as notas variaram de 9,5 a 10,0.

Todos os participantes receberam certificados de reconhecimento, assim como os professores e diretores responsáveis. Foto: Divulgação

O 3º colocado recebeu um skate ofertado pela loja Esporte Sobre Rodas; o 2º lugar foi premiado com um mini tablet, prêmio oferecido pelas Lojas Albergoni; e a primeira colocada ganhou um tablet, patrocinado pelo Jornal Folha Extra. Todos os participantes, além dos primeiros colocados, receberam certificados de reconhecimento, assim como os professores e diretores responsáveis pelos trabalhos.

Evento foi realizado na Casa da Amizade, em Wenceslau Braz. Foto: Divulgação

A solenidade foi conduzida pelo presidente do Rotary, José Gentil Gomes, que destacou a importância da iniciativa. “Promover esse tipo de concurso é uma maneira de incentivar o desenvolvimento intelectual e a criatividade dos nossos jovens, além de aproximá-los dos valores que o Rotary representa.”

O chefe do Núcleo Regional de Educação, Joaquim Gabriel Faustinoni, também esteve presente e reforçou a relevância do incentivo à escrita e ao pensamento crítico. “Eventos como esse são fundamentais para despertar nos estudantes o interesse pela leitura, pela escrita e pelo desenvolvimento de ideias.”

O rotariano Amauri Ferreira, responsável pelo cerimonial, enfatizou que todos são merecedores dos parabéns, independente da colocação, mas pela demonstração de apresentar uma redação. “Neste concurso, todos são vencedores, todos os alunos, professores e diretores participantes”, disse.

Convidados prestigiaram o evento na sede do Rotary Club. Foto: Divulgação

Além dos organizadores, professores, diretores, familiares e demais convidados prestigiaram o evento, que reafirmou o compromisso do Rotary Club em promover ações que contribuam para a educação e a formação cidadã em Wenceslau Braz.

REDAÇÃO DOS TRÊS PRIMEIROS COLOCADOS

TERCEIRO LUGAR

Jhon Paulo Aparecido da Rosa, terceiro lugar no concurso. Foto: Divulgação

ALUNO: JHON PAULO APARECIDO DA ROSA

COLÉGIO ESTADUAL ARY BARROSO

PROFESSORA: LUCIANA MENDES

ROTARY, UM CÍRCULO DE AMOR E SERVIÇO

Em um mundo onde buscamos sentido, o Rotary serve como uma visão de esperança. Sua magia transforma vidas, une corações e inspira mudanças.

Fundado em 1905, com cerca de 1,4 milhão de membros, os Rotarianos são distribuídos em mais de 37 mil clubes em todo o mundo espalhando esperança e mostrando ajuda a comunidades carentes.

Todos seguem o mesmo objetivo: fazer a diferença e ajudar acima de si mesmo.

E essa sua magia tão grande se manifesta em projetos que levam água potável às casas sem acesso, programas de educação para jovens carentes e até mesmo em incentivos visando promover a paz e a compreensão entre as nações.

O Rotary é mais que uma organização; é uma família global que se reúne para servir.

Ele mostra que juntos podemos criar um mundo forte e melhor.

Sua magia se manifesta em casas e em corações de famílias necessitadas que, com certeza, jamais vão se esquecer das cestas que um dia lhes deram a chance de viverem em condições humanas.

Essa é a magia do Rotary.

SEGUNDO LUGAR

Nicolas Leandro da Silva, segundo colocado no concurso. Foto: Divulgação

ALUNO: NICOLAS LEANDRO DA SILVA

COLÉGIO ESTADUAL C. P. SÃO MIGUEL

PROFESSORA: LUCIANA MENDES

UM TRABALHO QUE FAZ A DIFERENÇA

É de conhecimento que, Paul P. Harris com três amigos deram início ao Rotary em 1905, o qual, desde então, luta pela humanidade, incentivando o diálogo entre as nações e povos, assegurando a compreensão e o respeito às diferenças, além de ajudar os refugiados, levantando a bandeira da paz como sua principal missão, fazendo com que todos se unam com objetivos claros e bem definidos para o bem estar mundial.

Em consequência disso, vale ressaltar a importância de uma das mais conhecidas instituições filantrópicas o “Rotary Club”, que tem como lema “dar de si, antes de pensar em si”, prezando pelo andamento social e humanitário em várias segmentações, bem como a garantia à saúde, educação, alimentação e moradia.

Dentre os projetos rotarianos destaca-se o “combate a doenças”, atendendo as pessoas que necessitam de ajuda e assistência médica, alcançando a população esquecida da sociedade com um gesto nobre e sem fins lucrativos.

Contudo, com uma simples atitude as coisas que parecem impossíveis acontecem, com um trabalho pautado na coletividade e bem comum de todos, torna a sociedade mais justa e igualitária.

PRIMEIRO LUGAR

Patrícia Brecailo, vencedora do concurso. Foto: Divulgação

ALUNA: PATRÍCIA BRECAILO

COLÉGIO ESTADUAL MIGUEL NASSIF MALUF

PROFESSORA: SANDRA CRISTINA SENNE

A IMPORTÂNCIA DO ROTARY NA CIDADE, NA COMUNIDADE E NA SOCIEDADE

O Rotary tem um papel fundamental no desenvolvimento de cidades, comunidades e na sociedade como um todo.

Com uma história rica e um lema que preza pelo serviço ao próximo, a organização reúne pessoas dispostas a fazer a diferença em suas localidades.

Através de ações concretas e projetos diversos, o Rotary se destaca como um agente de transformação social.

Na cidade, o Rotary atua em várias frentes, promovendo iniciativas que visam a melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.

A organização é reconhecida por suas ações globais, como luta contra a poliomielite, que já vacinou milhões de crianças em todo o mundo.

Essa atuação demonstra o compromisso do Rotary em enfrentar desafios que vão além das fronteiras locais, promovendo saúde e bem-estar em escala global.

Dessa forma, o Rotary é uma força vital nas cidades e na sociedade.

Ao promover valores como solidariedade, ética e amizade, o Rotary transforma vidas e fortalece a sociedade.

Apoiar o seu trabalho é fundamental para construir um mundo melhor.