Obras da Ponte de Guaratuba chegam a 32% e marcam progresso no trecho estaiado

A construção da Ponte de Guaratuba, no Litoral do Paraná, atingiu a marca de 32% de execução, de acordo com o relatório de obras do mês de novembro. A obra é do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL).

Segundo a engenheira do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), Larissa Vieira, o mês de novembro registrou marcos fundamentais para o avanço das obras da Ponte de Guaratuba.

“O mês de novembro representou grandes avanços estruturais para a execução das obras da ponte. Chegamos ao fim do ano com os trabalhos dentro do prazo planejado em cronograma, mantendo a eficiência, segurança e o rigor de qualidade em todas as atividades realizadas", destacou a engenheira. “Tudo isso é para entregar à população do Paraná uma das maiores obras já executadas pelo Estado e tão aguardada no Litoral".

Nesse período, os trabalhos de infraestrutura focaram a execução das estacas do trecho pré-moldado e estaiado, envolvendo atividades de cravação, escavação e concretagem, além da fabricação das vigas longarinas pré-moldadas e execução das travessas do trecho pré-moldado. Nessa etapa também foi iniciado o lançamento das vigas longarinas e a concretagem dos blocos do trecho estaiado.

ESTAIADO - O trecho estaiado da obra da Ponte de Guaratuba tem 320 metros de extensão. O maior vão da ponte é no trecho estaiado, com 160 metros de comprimento, que comporta o canal de navegação com dimensões de 90 metros em largura por 19 metros de altura. Em novembro, as 16 estacas dos apoios centrais do trecho estaiado, denominados AP4 e AP5, foram finalizadas.

Com isso, foram realizadas duas etapas de concretagem do bloco de coroamento do Apoio 4, totalizando 830 metros cúbicos de concreto. Na segunda etapa, que exigiu cerca de 30 horas de trabalho ininterrupto, foram utilizados 650 metros cúbicos de concreto, transportados por 82 caminhões betoneiras.

Já o Apoio 5 segue com as atividades preliminares de cimbramento e assoalho para viabilizar a montagem da armação e concretagem o bloco.

INFRAESTRUTURA – Para a infraestrutura da ponte, até o momento, foram 30 estacas concluídas, sendo 16 do trecho estaiado e 14 do trecho pré-moldado. Ao total, são previstas 64 estacas, sendo 24 no trecho estaiado e 40 no trecho pré-moldado.

Na mesoestrutura, na execução das travessas que receberão as vigas longarinas, são 4 travessas finalizadas. Já na superestrutura, ocorreu a continuidade da fabricação das vigas longarinas pré-moldadas, chegando ao final do mês com 48 peças fabricadas.

Ao final do mês, foi iniciado o lançamento das vigas longarinas pré-moldadas. Cada uma dessas vigas, com peso de 75 toneladas, 40 metros de comprimento e 2 metros de altura, é cuidadosamente transportada por uma treliça lançadeira, garantindo que cada peça seja posicionada com precisão.

Em relação aos acessos, no lado de Guaratuba, foram iniciados os serviços de contenções. E em Matinhos, ocorreu a continuidade na implementação de desvio provisório no tráfego.

AVANÇOS – Para o mês de dezembro, a expectativa é que as obras avancem de forma significativa, como vem ocorrendo ao longo do ano.

“Até o final de dezembro, prevemos avanços significativos nas fundações marítimas do trecho pré-moldado, com a execução de apoios estratégicos que darão sustentação à estrutura principal e no lançamento das vigas pré-moldadas, que marcará a progressão do tabuleiro da ponte. Essas etapas são fundamentais para consolidar a base estrutural da obra, garantindo o cumprimento do cronograma e permitindo a continuidade das atividades em 2025 com foco na qualidade técnica e segurança”, destaca Rodrigo Marques, gerente de Produção do Consórcio Nova Ponte.

PONTE DE GUARATUBA – A Ponte de Guaratuba terá 1.244 metros de extensão, com quatro faixas de tráfego, duas faixas de segurança, barreiras rígidas em concreto, calçadas com ciclovia e guarda-corpo nas extremidades.

O Governo do Estado está investindo R$ 386,9 milhões para a construção da estrutura, que tem previsão de entrega para abril de 2026.

As obras podem ser acompanhadas em tempo real através de câmeras de monitoramento no site da Ponte de Guaratuba.