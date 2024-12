Wenceslau Braz realiza cerimônia de diplomação de prefeitos e vereadores eleitos das cidades da região

A manhã desta quinta-feira (05), foi marcada por um evento de grande importância para os municípios da região. O Fórum da Comarca de Wenceslau Braz sediou a cerimônia de diplomação dos prefeitos e vereadores eleitos nas Eleições Municipais de 2024 das cidades de São José da Boa Vista, Santana do Itararé e Wenceslau Braz. A solenidade celebrou o momento de formalização dos mandatos que irão iniciar a partir do dia primeiro de janeiro de 2025.

A diplomação dos candidatos eleitos, é um rito formal e necessário para a posse dos eleitos, afirmando a legitimidade de seus cargos e a conformidade com as normas eleitorais. A cerimônia, foi marcada pela presença dos candidatos eleitos e autoridades locais, além da Juíza da Comarca de Wenceslau Braz e seu Promotor e outras autoridades da região.

Prefeitos eleitos das cidades de São José da Boa Vista, Wenceslau Braz e Santana do Itararé. Foto: Divulgação

Continua após a publicidade

Da cidade de Wenceslau Braz, foram diplomados o prefeito eleito, Luiz Carlos Vidal, o vice-prefeito Paulo Henrique Lima, e os vereadores Aline Fernanda Nazareth, Alisson Felipe Borges, Jorge Sabater, Josemar Furini, Khauffmann Heronides Machado, Ademir Aparecido Videira, Robson Vilela de Moura, Valdecy de Oliveira e José Donizete da Costa.

A cerimônia também contou com a diplomação do prefeito eleito Elcio José Vidal (Calé), do vice-prefeito Joás Ferraz Michetti e dos vereadores Anderson Eduardo Izac, Bruno Ernane Pereira, Odair Ferreira de Queiroz, Adriana de Lima Fernandes Torres, Eder de Jesus Oliveira, Ismair Marques de Souza, Matheus Marcondes da Silva, Reinaldo de Oliveira Amador Oliveira e Marco Antônio da Silva.

Já da cidade de São José da Boa Vista, foram diplomados o prefeito reeleito José Lázaro Ferraz, o vice-prefeito Paulo Roberto Campos e os vereadores Carlos Eduardo de Oliveira, Claudia Aparecida Coutinho Martins Salamanca, Claudinei Mendes de Oliveira, Jazom Oliveira Ferro, Julio Cezar Mendes de Morais, Maria Helena Barbosa de Paiva, Leonardo Smagar Mendes de Moraes, José Lucas Rolim Bento e Glei Marcelo Barbosa.

A cerimônia de diplomação dos candidatos, realizada no Fórum da Comarca de Wenceslau Braz, conduzida pela Juíza Doutora Moema Santana da Silva, com auxílio do promotor João Carlos Beffa, celebrou a marca de posse dos candidatos eleitos para as gestões municipais de 2025, que começam a partir do dia primeiro de janeiro de 2025, quando as posses serão oficializadas.