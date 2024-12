Automação é tendência a partir de 2025 no setor de gastronomia e entretenimento

A automação, também identificada como robotização devido ao alto uso de tecnologias, é uma tendência irreversível a partir de 2025 no setor de gastronomia e entretenimento de Curitiba e de todo o Paraná. A afirmação é do empresário Fábio Aguayo, ao avaliar um levantamento feito pela Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (Abrabar) junto aos seus quadros associados. De cada 10 novos negócios, sete estarão na linha de frente, consolidando essa tendência, ressaltou Aguayo.

No Brasil, a automação, quando o cliente faz o pedido e o pagamento de determinados produtos, está já está presente no setor de Food Service. A automatização garante mais agilidade, já que grande parte dos consumidores prefere efetuar a operação de forma digital ou até mesmo sozinho, evidenciando assim a importância da digitalização do atendimento, destacam especialistas.

“Em um levantamento junto aos estabelecimentos detectamos que estão investindo forte e sem receio na robotização, automação e tecnologia para suprir a falta de mão obra, especialmente melhorar a eficiência”, revelou Fábio Aguayo, que é presidente da Abrabar e da Federação Paranaense de Turismo (Feturismo), entidades filiadas a Confederação Nacional do Turismo (CNTur). “Já é consenso entre todos que a abertura de novos negócios no setor a partir de 2025 em frente será de forma mais mista”.

“Sem perder a tradição da gastronomia e entretenimento, mas muito a devido a escassez da mão de obra”, informou. Um bom exemplo, segundo Aguayo, é a simples constatação de que os caixas antes que eram de três a 10 pessoas, está reduzido de uma a três pessoas no máximo. “Ao lado tem totens de pagamento e pedidos”, destacou.

Como ocorre hoje, muitos pedidos são feitos nas mesas dos estabelecimentos ou as vezes o próprio garçom faz o pedido e cobrança instantânea. “E o barman ou atendente só entrega o pedido, isso mesmo com legislação de exigências de cardápios em braile ou impresso, e em especial as cozinhas que estão ficando mais robotizadas e ou automatizadas”, disse Aguayo.

Pandemia

A Abrabar tem acompanhado que no pós-pandemia, muitos estabelecimentos optaram em continuar com equipe reduzida, enquanto outros optaram de recompor o quadro. “Só que, com a dificuldade de contratação, principalmente engajamento e comprometimento, desejo de só fazer taxa ou freela, aliado com o pleno emprego que com qualquer oferta de R$ 100,00 ou algum benefício a mais é motivo para trocar de emprego sem pensar duas vezes, as alternativas para aderir a inovação e tecnologia passou a fazer parte do cardápio do empreendedor ou do radar de quem vai entrar no nosso setor”.

A consciência coletiva do empresariado e colaboradores, a maioria está praticamente convicta que é inevitável de trabalhar sem os novos conceitos e ajustes no dia a dia, sem desenvolver competências relacionadas à análise de dados e a inteligência na condução da avaliação do desempenho dos colaboradores, dos fornecedores (procedência e qualidade dos produtos) e dos próprios consumidores para uma entrega final satisfatória.

A automação, robotização e o olhar humano com uma boa qualificação e treinamento serão o tripé do sucesso e o caminho para sustentabilidade. O empresário Rogério, da Dalcateh (empresa que fornece automação a estabelecimentos com atendimento público, confirma esta tendência constatada a partir do levantamento da Abrabar. “Temos colocado bastante QR Code nas mesas, cardápio digital na web, totens de atendimento entre outros”.

Os totens, segundo Rogério, fazem uma diferença, pois permite ao estabelecimento reduzir o número de caixas. “Os QR Code reduzem o tempo de atendimento para caramba, otimizam o processo, diminui quadro de colaboradores, melhora demais, significativamente mesmo o negócio”, completou o empresário.