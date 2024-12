Farmavida comemora 15 anos com promoção especial e premiação recorde

A Farmavida, a mais tradicional farmácia em Wenceslau Braz, comemorou seus 15 anos de história com uma promoção inesquecível. Para celebrar essa data marcante, a farmácia realizou uma grande campanha de agradecimento aos seus clientes fiéis, distribuindo prêmios em vales compras e lançando uma iniciativa inovadora de fidelização.

Em reconhecimento à confiança e apoio dos clientes ao longo dos anos, a Farmavida sorteou um total de 15 prêmios. Entre eles, cinco vales-compras de R$ 1.000,00 cada e outros dez vales-compras no valor de R$ 200,00. Ao todo, 45 mil cupons foram distribuídos durante a promoção, que contou com a participação de clientes de Wenceslau Braz e de cidades vizinhas, como Tomazina, São José da Boa Vista, Santana do Itararé e outras cidades.

“O sorteio foi um momento especial, onde pudemos retribuir um pouco do carinho que recebemos ao longo desses 15 anos. Foi emocionante ver a alegria dos ganhadores e isso nos dará ainda mais combustível para continuar sempre oferecendo o melhor”, afirmou Ricardo Villordo, proprietário da Farmavida.

Desde sua fundação, a Farmavida se tornou referência em qualidade, atendimento e variedade de produtos na região. A celebração de 15 anos reforça a missão da farmácia de estar ao lado da comunidade, não apenas como um estabelecimento comercial, mas como uma parceira na promoção da saúde e bem-estar.

A equipe da Farmavida agradece a todos os clientes, colaboradores e parceiros que fizeram parte dessa história e reafirma seu compromisso de continuar oferecendo o melhor em serviços e produtos.

Campanha “Seu Dinheiro de Volta”

Além dos sorteios, 2024 marcou o lançamento da campanha “Seu Dinheiro de Volta”, uma iniciativa que oferece benefícios exclusivos aos clientes que compram a prazo. A cada compra, os consumidores acumulam pontos e, ao atingirem 50 pontos, podem transformá-los em créditos para adquirir produtos na farmácia, funcionando como uma espécie de cashback.

“A aceitação da campanha tem sido excelente, e estamos muito felizes em proporcionar mais vantagens para nossos clientes. Nosso objetivo é continuar inovando e oferecendo o melhor atendimento para a população”, destacou Ricardo Villordo.

Ganhadores dos vales-compras de R$ 1.000,00

Yasmim Ferreira

Priscila Regina

Crodomildo da Silva

Antônio Silvério

José da Silva

Ganhadores dos vales-compras de R$ 200,00

Mauto Alves

Lúcia Furquim

Loursdete Gomes

Maris dos Santos

Tedes de Oliveira

Otília dos Santos

Inês Mota

Cláudio Barbosa

Maria Córdova

Douglas dos Santos