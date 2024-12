PRF prende casal com caminhonete furtada e 245 kg de maconha no Norte Pioneiro

Duas pessoas foram presas em posse de uma caminhonete furtada transportando uma grande quantidade de maconha. A situação aconteceu na madrugada da terça-feira (03) no município de Jacarezinho, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, os policiais estavam realizando um patrulhamento de rotina quando perceberam que o condutor de uma caminhonete Fiat Toro demonstrou nervosismo e acelerou o veículo ao perceber a presença da viatura.

Continua após a publicidade

Com isso, houve perseguição por cerca de dez minutos quando a equipe conseguiu realizar a abordagem do veículo. Durante as buscas na caminhonete, foram encontrados vários tabletes de maconha que, ao serem pesados, totalizaram 245 kg da erva. Além disso, também foi constatado que a caminhonete era furtada e estava com placas falsas.

Indagado sobre a situação, o motorista contou aos policiais que pegou o veículo já carregado na cidade de Maringá e iria entregar a droga em Ourinhos, interior de São Paulo.

Frente aos fatos, o homem de 28 anos e a passageira, uma mulher de 30 anos, foram presos e encaminhados a delegacia da Polícia Civil juntamente com a droga e veículo apreendidos.