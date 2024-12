Pesquisa aponta tendências de consumo para o Natal no Norte Pioneiro do Paraná

Dezembro finalmente chegou, e os paranaenses já entraram no clima do Natal. Além das luzes tradicionais da época, muitos já estão se organizando para a tradicional troca de presentes. Em uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio-PR), em parceria com o SEBRAE, roupas e brinquedos estão entre os mais escolhidos no estado, incluindo a região do Norte Pioneiro.

De acordo com a pesquisa realizada pela Fecomércio e SEBRAE, 63,5% dos consumidores do estado pretendem presentear neste fim de ano, enquanto 21,3% ainda não decidiram se vão gastar com presentes durante as festividades. Além disso, os dados da pesquisa apontam que 15,2% não vão participar da troca de presentes, sendo que a principal justificativa é financeira.

Na região do Norte, que abrange o Norte Pioneiro do Paraná, a intenção de compras é mais moderada em relação ao restante do Estado, com 58,9% dos consumidores apresentados. Os números são inferiores ao de outras regiões, como o Centro do Estado, que apresenta 69,8% das intenções de compras. Conforme os dados das pesquisas, os consumidores do Norte do Paraná são mais cautelosos em relação aos gastos, apresentando uma média de R$ 477,74 de gastos durante o Natal.

Além disso, a pesquisa aponta que as compras de Natal deverão ter grande impacto nos setores de vestuário, brinquedos e cosméticos. Itens de vestuário lideram a pesquisa, sendo indicados por 68,5% dos consumidores, seguidos pelos brinquedos (43,7%), além de cosméticos (23,2%), calçados (22%), e eletroeletrônicos (12,8%) que também estão entre as opções mais populares.

A pesquisa aponta que a maior transação no comércio deverá ocorrer na semana anterior a Natal, com 39% dos consumidores preferenciais realizar suas compras nesse período. Em relação aos canais de compra, a internet continua sendo a preferência para 49,9% dos consumidores, seguida de perto pelo comércio de rua (49,4%), com destaque para as lojas de bairro. As compras em shoppings também são relevantes, com 32,1% de intenção de compra.

A principal forma de pagamento escolhida pela maioria será à vista, com 58,7% dos consumidores preferindo pagar em dinheiro, Pix ou cartão de débito. Já 42,9% optam pelo parcelamento no cartão de crédito, e 31% pretendem pagar no vencimento.

No entanto, a maioria dos entrevistados (79,5%) afirma que pesquisará preços antes de comprar, especialmente pela internet (61,2%), demonstrando a preocupação da população em encontrar os preços mais acessíveis para garantir presentes de qualidade com preço baixo, tanto em lojas físicas como virtuais.

Por fim, a qualidade do produto é o fator mais importante para a decisão de compra de 31,5% dos consumidores, seguido pelo preço (19,7%) e o atendimento (19,3%), o que destaca a importância de um bom serviço no ponto de venda.

Em conclusão, o cenário para o comércio de Natal no Norte do Paraná é de otimismo, apesar de uma expectativa de gasto mais comedida em comparação com outras regiões do estado. A pesquisa revela que, embora a intenção de comprar presentes seja expressiva, os consumidores demonstram cautela, priorizando pesquisa de preços e opções de pagamento à vista.

Setores como vestuário, brinquedos e cosméticos se destacam nas preferências de compra, e a internet segue como principal canal de compras. A qualidade dos produtos e o atendimento no ponto de venda também se mostram fatores determinantes nas escolhas dos consumidores, reforçando a importância de estratégias de vendas bem planejadas e focadas na experiência do cliente para impulsionar as vendas nesta época festiva.