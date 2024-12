Governo inicia entrega dos kits escolares para 2025

A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed/PR) deu início, nesta segunda-feira (2), à distribuição de kits escolares para as escolas da rede estadual. Essa é a primeira vez que o Governo realiza a ação, que disponibilizará materiais a todos os alunos já no início do ano letivo de 2025. No total, 910.979 kits serão distribuídos, contemplando estudantes do Ensino Fundamental I, Fundamental II, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). O investimento passa de R$ 43 milhões.

Continua após a publicidade

Os kits escolares serão entregues diretamente nas escolas, onde ficarão à disposição dos alunos para retirada no início das aulas de 2025, previsto para 5 de fevereiro.

Continua após a publicidade

Projetos da Educação Profissional e Tecnológica do Paraná têm projeção nacional

Inédita na política educacional do Estado, a iniciativa garante igualdade de acesso a materiais essenciais ao aprendizado.

“Nosso objetivo é que cada estudante, independentemente da sua localização, receba o material necessário para começar o ano letivo com tudo o que precisa. A educação do Paraná está cada vez mais comprometida com a equidade e a inclusão, e esse investimento é uma prova concreta desse compromisso”, afirmou o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda.

Ele destacou ainda o alívio financeiro que essa ação representa para as famílias. “Para os pais com dois, três filhos, pesa muito no orçamento fazer a compra do kit escolar. Entregando esse material, aliviamos essa despesa e garantimos que os alunos tenham o que precisam para aprender”.

Secretaria da Educação prorroga prazo para matrículas e rematrículas na rede estadual

Os kits foram elaborados para atender às necessidades pedagógicas as etapas escolares. Cada modelo foi cuidadosamente montado para garantir que os alunos tenham o suporte necessário para as atividades, desde a criatividade no Fundamental I até instrumentos de precisão para o Ensino Médio.

Confira os itens:

Ensino Fundamental I

7.773 kits com itens como cadernos, lápis de cor, giz de cera, tesoura sem ponta e canetinhas hidrográficas.

Ensino Fundamental II

550.000 kits com materiais como cadernos universitários, régua, transferidor, esquadros e lápis de cor.

Ensino Médio e EJA

352.206 kits contendo cadernos universitários, canetas esferográficas, réguas e lápis grafite.