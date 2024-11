Agência do Trabalhador está com vagas de emprego disponíveis em Jaguariaíva

A prefeitura de Jaguariaíva, localizada na região dos Campos Gerais do Paraná, divulgou na última quarta-feira (27), a disponibilidade de vagas de emprego através a Agência do Trabalhador do município. As oportunidades são intermediadas pela Agência do Trabalhador, que oferece apoio tanto para os empregadores quanto para os candidatos à procura de uma colocação no mercado de trabalho.

Entre as vagas disponíveis, estão duas vagas para auxiliar de serviços gerais rurais, uma vaga para mecânico, uma vaga para operador de máquina carregadeira e uma vaga para vendedor externo. Todas as vagas possuem requisitos mínimos que devem ser atendidos pelos candidatos.

Para aqueles que desejam ocupar o cargo de auxiliar de serviços gerais rurais, é necessário que tenham conhecimento em lavoura e como tratorista, sendo necessário que a inscrição seja realizada até a próxima segunda-feira (02).

Já para o cargo de mecânico, é necessário que os interessados sejam técnicos em manutenção de mecânica, ter experiência na função e residir em Jaguariaíva. As inscrições para esta vaga estarão abertas até a próxima terça-feira (03).

Para o cargo de operador de máquina carregadeira, é necessário que os interessados tenham experiência com garfo, concha e garra, além de ter disponibilidade de horário. As inscrições para esta vaga se encerram nesta quinta-feira (28).

Já para o cargo de vendedor externo, os requisitos são, possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na categoria C, ser comunicativo, ter disponibilidade de pernoite por uma ou duas vezes durante a semana em outras cidades e residir em Jaguariaíva. As inscrições para o cargo de vendedor externo estarão abertas até a próxima segunda-feira (02).

Os interessados em participar das vagas devem se dirigir até a Agência do Trabalhador de Jaguariaíva e apresentar documentos pessoais ou enviar por e-mail ou whatsapp o currículo e o número do CPF.

Para enviar o currículo de forma online, os candidatos devem enviar para o e-mail [email protected], ou entrar em contato com a Agência através do telefone 43 3535-9362.

Além disso, para aqueles que desejam realizar a inscrição presencialmente, basta se dirigir até a Agência, que fica localizada na Avenida Paulo da Cruz Pimentel, número 1181 com documentos pessoais. Esta é uma oportunidade única para quem busca um novo emprego.