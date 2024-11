Jaguariaíva conquista Selo Ouro em transparência pública pelo segundo ano consecutivo

O município de Jaguariaíva, no estado do Paraná, obteve, pelo segundo ano consecutivo, o Selo Ouro em Transparência Pública 2024, concedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). A premiação, parte do Índice de Transparência Pública (ITP), é um reconhecimento do compromisso da administração municipal com a transparência em suas ações governamentais.

Com um índice de 94,91%, Jaguariaíva atingiu a nota máxima, cumprindo 100% dos critérios essenciais de avaliação exigidos pelo ITP. O selo é concedido às cidades que demonstram alto nível de clareza e acesso às informações públicas, fundamentais para a gestão democrática e o controle social. O programa de avaliação é parte do Programa Nacional de Transparência Pública, que envolve os Tribunais de Contas e a Associação dos Membros de Tribunais de Contas (Atricon), e visa incentivar os gestores públicos a disponibilizarem dados acessíveis e atualizados à população.

A avaliação levou em consideração diversos aspectos da transparência, como a clareza das informações sobre a estrutura organizacional do município, os recursos financeiros, os processos licitatórios e outros dados importantes para a gestão pública. O critério de transparência é de grande relevância para garantir que os cidadãos possam acompanhar e fiscalizar as atividades governamentais, reforçando a confiança na administração pública.

Jaguariaíva, ao conquistar novamente o Selo Ouro, se destaca entre os municípios do estado, mostrando-se um exemplo na promoção da transparência pública e no atendimento aos critérios estabelecidos pelo TCE-PR, que orienta e avalia os gestores públicos em diversas áreas da administração municipal.