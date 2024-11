Guarda Municipal de Jaguariaíva completa oito meses de criação com importantes resultados

Criada em março deste ano, a Guarda Municipal de Jaguariaíva (GCM) tem se consolidado como um importante reforço à segurança pública do município. Após a formação de seus agentes em centro de referência, desde que estão nas ruas, há poucos meses, a instituição já demonstra vários resultados positivos.

Continua após a publicidade

São dezenas as ocorrências atendidas pela GCM, que conta com efetivo de 14 agentes. Houve conduções de pessoas à prisão, recuperação de vários veículos furtados, abordagens de motoristas embriagados ao volante, coibição de situações de violência doméstica, condução de acusados de assédio sexual contra crianças e mulheres às autoridades, capturas de sujeitos que praticaram invasões e danos ao patrimônio público e privado.

Continua após a publicidade

Além do apoio no combate à criminalidade, a GCM atua de forma colaborativa com a comunidade. Entre as ações de destaque neste sentido está o salvamento de um bebê engasgado, com reversão dos sinais de asfixia através da técnica Heimlich, trabalho que exemplifica o preparo e a dedicação dos soldados.

Outro diferencial é o serviço de integração e patrulhamento comunitário, com atividades que fortalecem o vínculo com os cidadãos. Essa relação de proximidade foi celebrada recentemente pelo pequeno Ruan Guilherme, que escolheu com sua família a Guarda Municipal e a polícia como tema de seu aniversário de 4 anos, realizado nesta semana, sendo os GCM’s convidados. A homenagem reflete o reconhecimento e o carinho da população por essa jovem instituição, que é parte de um conjunto de obras e projetos da Administração Municipal para a proteção e o bem-estar dos jaguariaivenses.