Governo e Assembleia anunciam R$ 52 milhões para organizações sociais

O governador Carlos Massa Ratinho Junior e o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano, anunciaram nesta segunda-feira (25) o repasse de R$ 52 milhões para organizações da sociedade civil do estado, recursos provenientes de emendas parlamentares. Este repasse, considerado inédito, envolveu aproximadamente 700 emendas dos 54 deputados estaduais do Paraná. A intermediação com as entidades beneficiadas foi realizada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família (Sedef), e as organizações receberam valores entre R$ 25 mil e R$ 100 mil, destinados à aquisição de bens móveis, com o objetivo de fortalecer suas ações.

As entidades contempladas incluem hospitais filantrópicos, instituições de atendimento a crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, entre outras. Durante o anúncio, Ratinho Junior ressaltou a importância dessa iniciativa, destacando que o terceiro setor é fundamental para atender as demandas de locais onde o governo nem sempre consegue chegar. Ele também mencionou o esforço conjunto com a Assembleia Legislativa para garantir esses recursos e comemorou a união política entre os atores do estado.

Traiano, por sua vez, lembrou que a parceria com o Governo do Estado possibilitou a devolução de R$ 432 milhões aos cofres públicos, entre emendas e economias do Legislativo, contribuindo para programas como o Asfalto Novo, Vida Nova e a construção de creches. O presidente da ALEP destacou que a distribuição direta de recursos às entidades sociais foi uma ação histórica, marcando um novo momento para o estado.

Rogério Carboni, secretário estadual do Desenvolvimento Social e Família, explicou que a pasta desempenhou o papel de intermediária, levando esses recursos ao terceiro setor, que, segundo ele, terão um impacto significativo no custeio e na aquisição de equipamentos para as entidades. Cirleide Silva, presidente da Federação do Terceiro Setor do Estado do Paraná (Fetespa), também enfatizou o apoio vital do governo para manter o trabalho das organizações, muitas das quais atendem a populações vulneráveis.

Entre as instituições beneficiadas, está o Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Luz, de Medianeira, que recebeu R$ 100 mil para a compra de camas hospitalares e um aparelho de ecografia. A unidade atende uma população de cerca de 160 mil pessoas de sete municípios do Oeste do Paraná, oferecendo serviços de urgência, emergência e média complexidade.