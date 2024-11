Atletas de Wenceslau Braz conquistam o pódio dez vezes em campeonato regional de karatê

No último sábado (23), na cidade de Mandaguaçu, na região metropolitana de Maringá, cinco atletas da Associação Kanzen Kii Kuu Kai, de Wenceslau Braz, foram destaque em um dos mais renomados campeonatos de karatê do Paraná, a Copa Mandaguaçu Kanzen de Karatê, que reuniu diversos atletas de diversas localidades do Paraná que disputaram em diversas categorias.

A Copa Mandaguaçu Kanzen de Karatê, um dos maiores campeonatos regionais de karatê, reúne diversos atletas de diversas regiões do Paraná, que disputam entre os melhores de suas categorias. Na edição deste ano, o destaque da competição ficou para os atletas de Wenceslau Braz, que trouxeram um total de 10 medalhas para a casa, sendo que todos os participantes ficaram no pódio da competição.

Entre os atletas brasenses que participaram do campeonato, estão Felipe Gabriel Carriel, Leidiane Gonçalves Dias, Juan Ferreira Fabro, Pauline Budel dos Santos e Deivid Gabriel de Carvalho. No geral, os atletas trouxeram para a casa, cinco medalhas de ouro, duas medalhas de prata e três medalhas de bronze.

Leidiane Gonçalves Dias, atleta da categoria sub-16 feminina, conquistou duas medalhas de ouro no campeonato, sendo campeã na modalidade kata, que se trata da demonstração das habilidades do participante, e na modalidade kumite, que é o confronto direto contra um adversário.

Leidiane Gonçalves Dias, campeã das modalidades Kata e Kumite da Copa Mandaguaçu Kanzen de Karatê. Foto: Arquivo Pessoal

Para ela, a sensação de ser a melhor na sua categoria, é simplesmente inexplicável. “A sensação não possui explicação, ainda mais por ser minha primeira vez. Não sei nem como me expressar diante do título de melhor do Paraná, mas sei dizer que não foi por sorte, treinem muito para chegar até onde cheguei. Me sinto muito contente por saber que meu esforço e dedicação me trouxeram até aqui”, enfatizou a jovem.

Já Felipe Gabriel Carriel, atleta que vem se destacando no mundo do karatê em outras competições, competiu a categoria adulto, entre 18 e 36 anos de idade, foi campeão da modalidade de kumite e conquistou o terceiro lugar na modalidade de kata.

Felipe Gabriel, que é faixa amarela em karatê, disputou a final do kumite contra um oponente faixa roxa, que, além disso, é o atual campeão da Federação Paranaense de Karatê Interestilos, onde venceu o oponente e se consagrou campeão da modalidade em sua categoria.

Juan Ferreira Fabro disputou na categoria juvenil, entre 14 e 16 anos de idade, onde foi campeão nas duas modalidades, kata e kumite. “Foi algo incrível para mim. Novamente ser campeão e subir no pódio mais uma vez é algo extraordinário. Ver os resultados dos treinamentos e perceber a evolução no esporte é uma sensação incrível”, comentou o jovem.

Juan Ferreira Fabro campeão da categoria juvenil e Deivid Gabriel de Carvalho, terceiro colocado da categoria junto a outros competidores. Foto: Arquivo Pessoal

Já a atleta Pauline Budel dos Santos disputou na categoria infantil, entre 10 e 11 anos de idade, onde conquistou o terceiro lugar na modalidade de Kumite e o segundo lugar na modalidade de Kata. Deivid Gabriel de Carvalho, por sua vez, disputou na categorial juvenil, onde conquistou o terceiro lugar na categoria kata e o segundo lugar na categoria kumite.

Contudo, a equipe conquistou 10 vezes o pódio do campeonato, demonstrando a força do karatê brazense na competição. Para o Sensei Jussé de Oliveira, treinador e vice-presidente da Associação Kanzen Kii Kuu Kai do Brasil, o resultado dos atletas na competição reflete a força dos treinamentos e consolida a insistência dos atletas.

“Percorremos cerca de 350 quilômetros de distância para participarmos desta competição, na qual mostramos a força do nosso karatê brazense mais uma vez. Ver todos subindo ao pódio, entre os melhores de suas categorias, mostra o alto nível dos treinamentos e esforço dos nossos atletas”, enfatizou o Sensei orgulhoso por seus atletas.