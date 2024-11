Jaguariaíva recebe investimentos do governo para combate a incêndios florestais

A Prefeitura Municipal de Jaguariaíva, por meio da Defesa Civil, foi uma das oito cidades da região beneficiadas com investimentos do Governo do Estado para o combate a incêndios florestais. Representantes da Defesa Civil e de diversas secretarias municipais participaram de um treinamento realizado em Ponta Grossa nesta semana, com o objetivo de aprimorar os conhecimentos e a atuação das equipes em situações de incêndios. O treinamento foi conduzido pelo Corpo de Bombeiros, pela Defesa Civil Estadual e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR).

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Jaguariaíva, William Perez, o município foi selecionado para integrar ações conjuntas com o Corpo de Bombeiros, focando na prevenção e combate a incêndios em Unidades de Conservação e outras Áreas de Preservação. Dentre as principais áreas de vigilância estão os parques estaduais do Cerrado, Codó e Lago Azul, além do Parque Ambiental Municipal Dr. Ruy Cunha, entre outras áreas verdes públicas do município.

Além do treinamento, o Estado forneceu materiais de uso individual para os profissionais envolvidos no combate a incêndios, como luvas de couro, máscaras, facões, gorguis, capacetes e bombas costais. Esses itens são essenciais para garantir a segurança e a eficácia das equipes de trabalho durante as operações de combate a focos de incêndio, especialmente em áreas de difícil acesso e de alto risco.

O município de Jaguariaíva também receberá um kit adicional, composto por um reservatório de 200 litros de água com motobomba e cinco sopradores motorizados, que serão acoplados a veículos do tipo pick-up. Esses equipamentos visam agilizar a ação das equipes no combate a incêndios florestais, protegendo tanto a vida das pessoas quanto o patrimônio ambiental, principalmente nas regiões de áreas verdes, que ficam mais suscetíveis a incêndios durante o período de estiagem e calor intenso.

O Governo do Estado tem investido na capacitação das equipes e no fornecimento de equipamentos para melhorar a resposta a incêndios florestais, que podem atingir grandes proporções se não forem combatidos rapidamente. O esforço visa minimizar os danos ao meio ambiente e assegurar a segurança das comunidades locais.