Governo do Paraná investe em tecnologia para a Rede Estadual de Ensino

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), anunciou a distribuição de 9.458 notebooks e 119.119 headsets para as escolas da rede estadual, com o objetivo de fortalecer o ensino e proporcionar mais recursos tecnológicos aos estudantes. O anúncio foi feito na terça-feira (19), pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, o secretário de Educação, Roni Miranda, e o diretor de Tecnologia e Inovação da Seed, Cláudio Oliveira.

Continua após a publicidade

Os 9.458 notebooks serão destinados a alunos que cursam aulas de programação de jogos digitais, desenvolvimento de sistemas e robótica. Fabricados pela marca Vaio, os equipamentos possuem 32 GB de memória RAM, 512 GB de armazenamento SSD, placa de vídeo NVIDIA Geforce RTX e processador Intel Core i7. De acordo com o governador Ratinho Junior, os notebooks são ferramentas fundamentais para preparar os estudantes para o mercado de trabalho, que, no Paraná, conta com 30 mil vagas abertas em empresas que demandam jovens capacitados em programação.

Continua após a publicidade

Os 119.119 headsets serão entregues a todos os alunos da rede estadual e são especialmente voltados para o programa Inglês Paraná. Os dispositivos, com microfone integrado e isolamento acústico, têm o objetivo de melhorar a concentração e a pronúncia dos estudantes nas aulas de inglês, garantindo uma maior qualidade no aprendizado.

O investimento total na compra dos equipamentos é de R$ 54,2 milhões, sendo R$ 46 milhões destinados aos notebooks e R$ 8,2 milhões aos headsets. Segundo o secretário Roni Miranda, a entrega dos novos equipamentos reflete o compromisso do Governo do Paraná com a modernização do ensino público, oferecendo aos estudantes equipamentos de alta qualidade para o aprendizado.

A entrega dos notebooks e headsets se soma a uma série de iniciativas do Estado para melhorar a educação pública. O Paraná lidera o ranking do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), com nota 4,9 no ensino médio e 5,5 nos anos finais do ensino fundamental. Além disso, o Governo está investindo na construção de novas escolas e na reforma e ampliação de unidades existentes, com um pacote de mais de R$ 228 milhões.

Outra novidade é que, a partir do ano letivo de 2025, todos os alunos da rede estadual receberão um kit escolar, com materiais como cadernos, lápis de cor, canetas e borrachas. O investimento na compra dos kits escolares será de R$ 40 milhões, com recursos próprios do Estado. Ao todo, cerca de 945 mil kits serão distribuídos.