Brazense de 17 anos conquista primeiro lugar na Copa Londrina de Jiu-Jitsu

O jovem João Gabriel Martins, de 17 anos, deu um passo marcante em sua trajetória no Jiu-Jitsu ao conquistar o primeiro lugar na categoria 78 kg (faixa branca) da Copa Londrina de Jiu-Jitsu, realizada no último final de semana. Representando a equipe Raminelli Jiu-Jitsu, de Wenceslau Braz, João Gabriel tem se destacado no esporte, mesmo com pouco tempo de prática.

Continua após a publicidade

Com apenas oito meses de treinamento, o atleta já acumula resultados expressivos. Antes de seu mais recente pódio, ele garantiu o segundo lugar na Copa Cacto de Jiu-Jitsu, realizada em agosto, na cidade de Ourinhos, interior de São Paulo.

Continua após a publicidade

João Gabriel expressou sua alegria pela conquista. "Estou muito feliz por esse primeiro lugar. É a realização de um sonho e um incentivo para continuar me dedicando ao máximo no esporte. Só tenho a agradecer aos meus professores e companheiros de equipe por todo o apoio".

A próxima meta de João Gabriel é continuar competindo em alto nível e se aprimorar cada vez mais na arte suave, representando com orgulho a cidade de Wenceslau Braz e o Norte Pioneiro do estado.