Governo entrega mais de 9 mil notebooks e 119 mil headsets para escolas estaduais

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria da Educação (Seed), destina 9.458 notebooks para escolas da rede estadual que atendam em tempo integral e as profissionalizantes. Também estão sendo entregues 119.119 headsets (fone de ouvido com microfone integrado) para todos os colégios da rede estadual. O anúncio foi feito pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, o secretário da Educação, Roni Miranda, e o diretor de Tecnologia e Inovação da Seed, Cláudio Oliveira, nesta terça-feira (19).

“Estamos capacitando 500 mil alunos da rede pública em programação para eles estarem aptos a entrarem nesse atual mercado de trabalho. Só no Paraná são 30 mil vagas abertas por empresas que querem contratar jovens que entendam de programação. Com essa entrega estamos colocando equipamentos cada vez mais modernos para que os nossos estudantes aprendam com qualidade”, afirmou Ratinho Junior.

Os notebooks serão utilizados pelos alunos que estudam programação de jogos digitais, desenvolvimento de sistemas e, também, nas aulas de robótica. Da marca Vaio, os equipamentos têm 32 GB de memória RAM, 512 GB de memória SSD, placa de vídeo NVIDIA Geforce RTX e Intel Core i7, máquinas com capacidade para qualquer linguagem de programação.

Já os headsets têm como foco os alunos do Inglês Paraná. O equipamento isola o som exterior, assegurando maior concentração. O microfone integrado garante que a pronúncia do estudante seja correta, de acordo com aquilo que ele ouve da plataforma.

O investimento total nos equipamentos é de R$ 54,2 milhões, sendo R$ 46 milhões na compra dos notebooks e R$ 8,2 milhões na aquisição dos headsets. O objetivo é fortalecer o ensino da rede pública estadual com recursos tecnológicos, sendo também uma ferramenta de auxílio ao professor em sala de aula.

Segundo Roni Miranda, a entrega reforça o acervo tecnológico da rede estadual com equipamentos de alta qualidade. “É o melhor notebook, nenhuma escola pública no Brasil tem um equipamento com essa qualidade, preparado para programação que esse estudante vai ter durante suas aulas, o que gera uma melhor qualidade de aprendizagem dos nossos estudantes da 2ª e 3ª séries do ensino médio”, disse.

“Também estamos entregando um número significativo de headsets. Hoje são 119 mil, mas vamos chegar a 180 mil, para uso dos estudantes nas aulas de inglês. Esses fones eram um pedido dos professores da rede estadual e dos próprios estudantes, e agora é uma ferramenta que chega para auxiliar no processo de aprendizagem”, finalizou.

INVESTIMENTOS – A entrega dos novos equipamentos tecnológicos se soma a uma série de investimentos que tornaram a educação do Paraná a melhor do Brasil, segundo o ranking geral do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), do Ministério da Educação (MEC). O Estado conquistou a nota de 4,9 no ensino médio (entre escolas públicas, sob gestão do Governo do Estado, e as escolas privadas e institutos federais), e 5,5 nos anos finais do ensino fundamental. O Paraná é líder em ambas as modalidades de ensino.

O Governo do Estado também está investindo na construção de novas escolas, reformas e ampliações. Um pacote de investimentos de mais de R$ 228 milhões está em execução com o objetivo de modernizar a estrutura física do ensino público do Estado, proporcionando uma educação ainda melhor e mais abrangente.

E pela primeira vez na história, todos os alunos receberão um kit escolar, com três cadernos, lápis de cor, canetas esferográficas, réguas, apontador com depósito, borracha, entre outros itens, a partir do ano letivo de 2025. O investimento é estimado em mais de R$ 40 milhões, com recursos próprios do Estado. Ao todo, serão adquiridos cerca de 945 mil kits escolares.