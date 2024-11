Dia da Consciência Negra: Entenda a importância do feriado nacional

Defesa Civil Alerta passará a valer a partir de 4 de dezembro em todos os estados do Sul e do Sudeste

SISTEMA DE ALERTA Há 1 dia Em Geral Novo sistema de alerta para desastres estará disponível para todo o Paraná em dezembro Defesa Civil Alerta passará a valer a partir de 4 de dezembro em todos os estados do Sul e do Sudeste

Estudo foi realizado pelo Instituto Trata Brasil em parceria com a Way Carbon, que descreve o clima nos próximos anos

BRASIL Há 1 dia Em Geral Temporais e falta d’água; estudo descreve próximos 25 anos no Brasil Estudo foi realizado pelo Instituto Trata Brasil em parceria com a Way Carbon, que descreve o clima nos próximos anos