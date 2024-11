Atleta brazense é vice-campeão da Copa Londrina de Jiu-Jitsu

No último domingo (17), no Ginásio de Esportes Moringão, na cidade de Londrina, o jovem brazense Samuel da Silva Barbieri Reis, de 11 anos de idade, foi um dos destaques da Copa Londrina de Jiu-Jitsu, um dos maiores campeonatos da modalidade, que reuniu centenas de atletas para disputarem em suas respectivas categorias.

Continua após a publicidade

Com um início de carreira bem sucedido até o momento, Samuel tem sido um destaque da região no Jiu-Jitsu. O jovem, que estreou no mundo profissional das lutas em agosto deste ano, é vice-campeão em dois grandes campeonatos da modalidade esportiva.

Continua após a publicidade

Neste fim de semana, Samuel disputou ao lado de diversos oponentes pela Copa Londrina de Jiu-Jitsu, uma das maiores competições de Jiu-Jitsu da região, que reuniu 300 lutadores de diversas cidades da região.

Contudo, Samuel foi um dos grandes destaques da competição ao conquistar o segundo lugar e, consequentemente trazer a medalha de prata para a casa, se destacando entre os demais oponentes de sua categoria.

Para ele, que trabalhou duro para conquistar o pódio da competição, o sentimento de contentamento é único. “Foram muitos treinos intensos para participar do campeonato e, olhando meu esforço para chegar até aqui, posso dizer que me sinto contente pelo meu resultado”, enfatizou o jovem.

A vibração das competições, o sentimento das vitórias e a busca por melhorias no esporte, aumentou ainda mais a paixão do jovem pelo Jiu-Jitsu. “Eu já me sentia apaixonado pelas lutas, mas olhar para o meu começo e ver que estou cada vez melhor, me faz amar mais ainda o esporte”, afirmou Samuel emocionado.

UM POUCO DA TRAJETÓRIA

Samuel estreou no mundo das lutas de Jiu-Jitsu em agosto deste ano, na primeira edição da Copa Cacto de Jiu-Jitsu em Ourinhos, quando alcançou o pódio pela primeira vez. Durante a competição, Samuel enfrentou oponentes à altura e se destacou conquistando a medalha de prata em sua primeira participação no mundo das lutas.

Pouco tempo depois, segundo ele, Samuel participou de uma disputa interna do centro de treinamentos Raminelli, que é representado pelo atleta, onde também se destacou entre os demais atletas, conquistando o pódio novamente.

No último fim de semana, Samuel consolidou novamente o seu esforço e talento ao conquistar o segundo lugar na Copa Londrina de Jiu-Jitsu, provando assim, seu legado e compromisso com o esporte e com a equipe que representa.

As conquistas de Samuel apontam um futuro de sucesso para o jovem, que, segundo ele, continuará se esforçando para conquistar cada vez mais títulos e aprimorar suas técnicas de combate.