Copel renova por 30 anos concessões das três maiores usinas da companhia

A Copel renovou nesta segunda-feira (18), na sede da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em Brasília, as concessões das usinas hidrelétricas de Foz da Areia, Segredo e Salto Caxias por mais 30 anos. A assinatura dos contratos de renovação contou com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior e do presidente da Copel, Daniel Slaviero.

O valor a ser pago pela Copel pela outorga conjunta das três usinas, que são as maiores da companhia, é de R$ 4,1 bilhões. Somadas, as três hidrelétricas representam 64% da capacidade instalada de geração de energia elétrica da Copel.

Com a assinatura, a companhia garante a perenidade do negócio e a sustentabilidade na geração de energia. “Estas três usinas são muito importantes para o crescimento econômico e social do Estado. Esta renovação garante a manutenção deste ativo de mais de 4 mil megawatts de potência, que são fundamentais para darmos seguimento à expansão econômica que o Paraná vem registrando”, disse Ratinho Junior.

O diretor-presidente da Copel, Daniel Slaviero, destacou a importância estratégica das renovações, especialmente para a usina de Foz do Areia, cuja concessão venceria ao final de 2024. “Este é um ato emblemático, dando estabilidade ao negócio, porque deixa a Copel com seus principais ativos renovados pelas próximas décadas”, afirmou.

Os contratos das outras duas usinas se encerrariam nos próximos oito anos, mas também tiveram as concessões renovadas antecipadamente, dando previsibilidade à geração de energia do Estado.

ESTRUTURA

Juntas, as três usinas têm capacidade instalada total de 4.176 megawatts. A maior delas, a Usina Hidrelétrica Governador Bento Munhoz da Rocha Netto, conhecida como Foz da Areia, tem capacidade de 1.676 megawatts.

As outras duas, a Usina Hidrelétrica Governador Ney Aminthas de Barros Braga, conhecida como Segredo, e a Usina Hidrelétrica Governador José Richa, conhecida como Salto Caxias, têm capacidades de 1.260 MW e 1.240 MW, respectivamente.

Com as renovações, as capacidades das hidrelétricas poderão ser ampliadas em leilões de capacidades que serão promovidos pela Aneel. Foz de Areia, por exemplo, poderá chegar a 2.536 MW. Já para a usina de Segredo, existem estudos para que ela possa praticamente dobrar de capacidade, chegando a 2.526 MW.

ENERGIA LIMPA

A renovação das concessões acontece em um momento histórico para a companhia, que alcançou a meta de 100% de descarbonização de sua matriz de geração elétrica. A companhia atingiu a meta um ano antes do prazo previsto.

Agora, todas as fontes de geração de energia da companhia são renováveis, incluindo hidrelétrica, eólica e solar. “O Paraná tem a responsabilidade de ser o maior gerador de energia do Brasil. 18% de toda a energia do País é gerada por nós. E fazemos isso de maneira limpa e sustentável”, disse o governador.

O objetivo foi alcançado com a implementação de políticas rigorosas e metas ambiciosas, voltadas para práticas éticas, proteção ambiental, inclusão social e inovação em energia renovável, aliando sustentabilidade com ganhos operacionais.

PRESENÇAS

Estiveram presentes na assinatura da renovação das concessões o secretário de Comunicação, Cleber Mata; o vice-presidente de Regulação e Mercado da Copel, André Gomes; o diretor-geral da Copel Geração e Transmissão, Moacir Bertol; o diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa; a superintendente de concessões da Aneel, Lumdmilla Lima da Silva; a superintendente adjunta de concessões da Aneel, Thais Coelho; o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Gentil de Sá Junior; e outras autoridades.