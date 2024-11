Três irmãs são presas suspeitas de esfaquear três jovens

Equipes da Polícia Civil e Polícia Militar realizaram a prisão de três irmãs suspeitas de praticar uma tentativa de homicídio registrada no início da semana passada. O crime aconteceu no município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, as investigações tiveram início na segunda-feira (11) após três irmãs com idades entre 22 e 34 anos invadirem uma residência e esfaquear uma jovem que ficou gravemente ferida e outras duas que tiveram ferimentos leves.

Continua após a publicidade

Após o crime, a equipe da Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso e pediu a prisão preventiva das suspeitas sendo os mandados expedidos pela Justiça e cumpridos pelos policiais civis e militares na última quinta-feira (14) e as suspeitas encontradas em uma residência na região Central do município.

Com isso, as três suspeitas foram encaminhadas a cadeia pública de Santo Antônio da Platina onde permanecem a disposição da Justiça.