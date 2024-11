Homem é atropelado e espancado em tentativa de homicídio no Norte Pioneiro

Um homem ficou gravemente ferido ao ser vítima de uma tentativa de homicídio registrada na noite da última sexta-feira (15) na rodovia BR-153 em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. Nesta segunda-feira (18), equipes da Polícia Civil e Militar cumpriram um mandado e prenderam um dos suspeitos de participação no crime.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, o crime aconteceu na rodovia BR-153 próximo ao Sest/Senat onde o condutor de um veículo teria jogado o automóvel contra uma motocicleta de forma proposital atropelando o motociclista. Em seguida, dois homens que estavam no carro teriam descido do veículo e espancado a vítima.

O jovem de 20 anos sofreu fraturas na perna e tornozelo sendo socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro e, na sequência, transferido para um hospital na cidade de Londrina.

Em contato com testemunhas, a equipe da Polícia Civil apurou que o crime estaria relacionado a uma situação de ciúmes envolvendo uma terceira pessoa.

Nesta segunda-feira, os policiais cumpriram um mandado de prisão contra um jovem de 18 anos que é um dos suspeitos de envolvimento com a tentativa de homicídio. Ele foi preso e encaminhado a cadeia pública de Andirá onde permanece a disposição da Justiça.

O caso segue sendo investigado.