Homem que matou mulher grávida é condenado a mais de 45 anos de prisão

O Tribunal do Júri de Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná, condenou um homem de 27 anos a 45 anos, 9 meses e 20 dias de prisão pela morte de sua ex-companheira, ocorrida no dia 9 de novembro de 2023. A vítima, que estava grávida, foi atingida por um disparo de arma de fogo nas costas, em um crime cometido na presença de sua filha de quatro anos.

Continua após a publicidade

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Paraná (MP-PR), o réu invadiu a residência da vítima durante a madrugada, efetuando um disparo que atingiu a mulher na região da nuca, resultando em sua morte e no aborto do feto, que estava entre a 27ª e a 28ª semana de gestação. Após o crime, o autor fugiu pulando o muro e ainda efetuou um segundo disparo, visando intimidar uma vizinha que presenciou a cena. A mulher, no entanto, não foi atingida.

Continua após a publicidade

O crime foi seguido pela chamada de socorro médico, mas a vítima e o feto não resistiram aos ferimentos. O julgamento, realizado na última sexta-feira, 8 de novembro, resultou na condenação do réu por feminicídio, com agravantes como o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, o fato de o crime ter sido cometido contra uma mulher grávida, na presença de um descendente, e a provocação de aborto sem o consentimento da vítima. Também foi considerada a tentativa de homicídio contra a vizinha e o disparo de arma de fogo em local habitado.

Além da pena de reclusão, o réu terá que pagar uma indenização por danos morais no valor de R$ 50 mil à filha da vítima, que presenciou o crime. O acusado, que já estava preso, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado.