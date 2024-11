Acidente com morte em Wenceslau Braz interdita PR092 e não há previsão para liberação

Um grave acidente de trânsito registrado no início da tarde desta terça-feira (12) tirou a vida de um motorista e interditou a rodovia PR-092 em ambos os sentidos no trecho que passa pelo município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

A colisão envolvendo um GM Celta e uma carreta Volvo FH de transporte de óleo vegetal aconteceu na altura do KM 242 da rodovia, próximo ao restaurante Casarão, no trecho da rodovia que liga os municípios de Wenceslau Braz a Arapoti.

Devido à violência da colisão, o veículo capotou e ficou destruído. O motorista não resistiu aos ferimentos e morreu preso às ferragens. Duas pessoas que estavam como passageiros tiveram ferimentos graves sendo encaminhadas ao hospital de Wenceslau Braz. Já o caminhoneiro não se feriu.

Devido ao acidente, a rodovia teve o trânsito bloqueado em ambos os sentidos para o trabalho das equipes de resgate. Com isso, houve congestionamento de mais de cinco quilômetros para quem segue no sentido Jaguariaíva e mais de dois quilômetros para quem viaja sentido Santo Antônio da Platina.

Devido o corpo do motorista ter ficado preso as ferragens, a rodovia segue interditada até a chegada do IML (Instituto Médico Legal) e Polícia Científica para realização da perícia. Após este procedimento, o corpo da vítima será retirado do veículo para que o mesmo seja removido da rodovia.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da folha, até as 15h00 não havia informações sobre previsão para liberação do trânsito na rodovia.