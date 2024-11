Família que ia para velório se envolve em acidente e motorista morre na PR-092

Um grave acidente de trânsito registrado no início da tarde desta terça-feira (12) tirou a vida de um homem e deixou duas mulheres feridas na rodovia PR-092 em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas com exclusividade pela Folha Extra, o acidente aconteceu por volta das 12h00 e envolveu um automóvel GM Celta e uma carreta Volvo FH de transporte de óleo vegetal. Conforme os dados colhidos no local, o automóvel seguia no sentido Arapoti a Wenceslau Braz quando teria realizado uma ultrapassagem e se envolvido em uma colisão frontal com o caminhão. Na sequência, o veículo capotou. O acidente aconteceu em frente ao “Restaurante Casarão”.

Com a violência do impacto, o veículo ficou destruído. O condutor não resistiu aos ferimentos e morreu preso às ferragens. Duas pessoas que estavam como passageiras no veículo tiveram ferimentos e foram socorridas sendo encaminhadas ao Hospital de Caridade São Sebastião em Wenceslau Braz. Já o motorista do caminhão não se feriu.

Ainda conforme as informações apuradas pela reportagem, as três pessoas que ocupavam o veículo estariam indo para o velório de um familiar de um dos passageiros.

Devido ao acidente, o trânsito na rodovia foi interditado em ambos os sentidos para o trabalho das equipes de resgate. Com isso, as 14h00 o congestionamento para quem segue sentido Jaguariaíva era de cinco quilômetros, enquanto no sentido a Santo Antônio da Platina de dois quilômetros.

Prestaram atendimento a ocorrência as equipes de resgate da EPR Litoral Pioneiro, Defesa Civil de Arapoti, Defesa Civil de Siqueira Campos, SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Siqueira Campos, Bombeiro Militar de Jaguariaíva e secretaria municipal de Saúde de Wenceslau Braz.

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual também estiveram no local tomando as providências cabíveis ao caso.