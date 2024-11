Polícia Civil promove mutirão de serviços para moradores de Carlópolis e Joaquim Távora

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) promoverá nesta semana uma série de ações e serviços de polícia judiciária nos municípios de Carlópolis e Joaquim Távora, visando aproximar-se da comunidade e facilitar o acesso a diversos atendimentos.

Em Carlópolis, o PCPR na Comunidade acontece de terça-feira (12) a quinta-feira (14), das 9h às 17h, no barracão da Igreja Matriz, localizado na rua Padre Hugo, nº 910. Durante esses dias, a população terá acesso a serviços como o registro de boletins de ocorrência, emissão de atestados de antecedentes criminais e a confecção da Carteira de Identidade Nacional (CIN), para quem realizou agendamento prévio.

Já em Joaquim Távora, o programa ocorrerá de quarta-feira (13) a domingo (17), durante o 33º Rodeio Tavorense, no Centro de Eventos Marco Antônio Vieira, das 17h à meia-noite. Além de registrar boletins de ocorrência, os policiais civis estarão presentes com uma exposição de materiais táticos, bélicos e viaturas da PCPR, proporcionando à comunidade uma oportunidade de conhecer de perto o trabalho da polícia.

Além dos serviços específicos, tanto em Carlópolis quanto em Joaquim Távora, os policiais civis estarão à disposição para fornecer orientações à população, distribuir materiais educativos, promover atividades para crianças e realizar apresentações de perícia papiloscópica.

A iniciativa do PCPR na Comunidade faz parte de um esforço contínuo de humanização e fortalecimento do vínculo entre a Polícia Civil e os cidadãos paranaenses, levando serviços essenciais para mais perto dos moradores e promovendo uma interação mais direta e acessível com a instituição.