Matrículas escolares em Wenceslau Braz ainda não atingiram 30% do previsto

As matrículas para o ano letivo de 2025, na Rede Estadual de Ensino, em Wenceslau Braz, estão abertas e, até o momento, a procura tem sido abaixo do esperado. De acordo com dados do Núcleo Regional de Educação (NRE), de Wenceslau Braz, menos de 30% do total esperado de matrículas foram confirmadas até o momento.

Conforme as informações divulgadas pelo NRE de Wenceslau Braz à reportagem da Folha, a estimativa é de que o total de matrículas para o próximo ano letivo seja de 1.563 alunos, mas até o momento, apenas 360 matrículas foram confirmadas, o que representa um total de 23% do total esperado.

O processo de matrícula online foi disponibilizado para facilitar a inscrição e agilizar o atendimento das famílias. No entanto, o número de matrículas realizadas até agora está longe do esperado para o próximo ano letivo.

As inscrições, tanto de matrícula quanto de rematrícula dos estudantes, devem ser realizadas até o dia 29 de novembro, prazo final para garantir a matrícula online. Caso o prazo seja ultrapassado, haverá a chance de matrícula presencial a partir do mês de janeiro, sendo que nesse caso, o aluno pode enfrentar fila de espera para matrícula ou rematrícula.

Sendo assim, é de suma importância que os pais ou responsáveis por estudantes da Rede Estadual de Ensino, de Wenceslau Braz, efetuem o processo de matrícula dos estudantes o quanto antes para garantir a inscrição do mesmo para o ano letivo de 2025.

A matrícula online deve ser realizada através do Portal do Aluno, de forma totalmente online, onde o responsável pela matrícula deverá disponibilizar documentos pessoais como CPF e chave de acesso. Além disso, há uma aba no site para aqueles que estiverem com problemas para efetuar a matrícula online.