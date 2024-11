Governo fecha acordo com a bancada federal para dobrar investimentos no Estado

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou, nesta segunda-feira (11), durante reunião com os deputados federais do Paraná no Palácio Iguaçu, que o Governo do Estado irá complementar os investimentos provenientes das emendas da bancada paranaense em 2025. A medida estabelece que as áreas que receberem recursos das emendas ao orçamento da União contarão com uma contrapartida do Estado, na mesma proporção, reforçando o compromisso com o desenvolvimento regional.

A reunião contou com a participação dos deputados federais e dos secretários estaduais, que discutiram e definiram projetos prioritários para o próximo ano. Segundo Ratinho Junior, a parceria com a bancada paranaense tem se mostrado eficaz, com resultados positivos para o Estado. “A bancada paranaense tem ajudado muito o Estado, com uma relação muito exitosa para a destinação das emendas. Esta parceria está sendo renovada com o entendimento de que estes investimentos devem priorizar projetos que tragam soluções para a vida do cidadão paranaense”, afirmou o governador.

Os investimentos, que terão como base as emendas da bancada federal, deverão ser destinados prioritariamente a áreas como educação, saúde, segurança pública e infraestrutura. As bancadas dos estados devem indicar, por meio de suas emendas, oito projetos para cada área de investimento. A ampliação da conectividade nas áreas rurais, o aprimoramento das estradas vicinais, a aquisição de equipamentos para a saúde e educação, e a construção de barracões industriais foram algumas das propostas mencionadas durante o encontro. Além disso, a segurança pública também deve ser contemplada com mais recursos para tecnologia e modernização.

O líder da bancada federal paranaense, deputado Toninho Wandscheer, destacou a importância do aumento nos investimentos. “Foi uma reunião muito importante para nós da bancada. O Governo do Estado vai aumentar em 100% os investimentos feitos pelas emendas da bancada e quem ganha com isso é o povo paranaense”, disse Wandscheer.

Embora ainda não haja uma definição final sobre o valor total das emendas que o Paraná receberá, as discussões seguirão nas próximas semanas, com uma nova reunião da bancada federal para definir os valores e a destinação final dos recursos. O processo de planejamento, que ocorre anualmente desde 2019, é uma demonstração de transparência nos repasses dos recursos federais para o Estado. Wandscheer ressaltou que essa parceria tem sido fundamental para o desenvolvimento do Paraná e para a melhoria de diversos setores, como a ampliação da frota de ônibus escolares, a modernização da infraestrutura hospitalar e o fortalecimento das forças de segurança.