Operação policial prende suspeitos de furtar veículos em Jaguariaíva

Uma operação policial deflagrada neste domingo (10) tirou das ruas criminosos que furtavam veículo no município de Jaguariaíva. A ação contou com o emprego de policiais civis, militares e da guarda municipal. Dois indivíduos foram presos.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Civil, as investigações começaram com o monitoramento de um automóvel que estava sendo utilizado para realizar furtos na cidade de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Este veículo acabou sendo flagrado em Jaguariaíva onde os policiais constataram que o lacre da placa estava rompido. Indagado sobre a situação, o suspeito disse que emprestou o carro de um amigo.

Continua após a publicidade

Na sequência, os policiais foram até a residência do indivíduo que seria o responsável pelo veículo. Quando se aproximavam do local, flagraram o suspeito e mais um homem saindo com um veículo GM Celta. Ao receber a ordem de abordagem, o suspeito empreendeu fuga em alta velocidade e só parou após o veículo apresentar um problema mecânico.

Durante a abordagem, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o condutor do veículo. Além disso, os policiais tinham imagens indicando que a dupla havia roubado um veículo Hyundai HB20. Na residência do suspeito, a equipe encontrou o referido veículo com as placas já trocadas, além de diversas placas de automóveis.

Frente aos fatos, a dupla recebeu voz de prisão e foi levada para a delegacia da Polícia Civil de Jaguariaíva para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.