Machado de Assis conquista o bicampeonato nos Jogos Interescolares de Wenceslau Braz

Na última sexta-feira (08), o Ginásio de Esportes Betão, em Wenceslau Braz, foi o palco do confronto final dos Jogos Interescolares Municipais, evento que reuniu centenas de familiares, estudantes e amantes do esporte que compareceram para ver quem levaria o título de campeão para a casa.

Os Jogos Interescolares Municipais de Wenceslau Braz, realizado desde 2009, com intervalo durante a pandemia do Covid-19, reúne centenas de apoiadores, familiares e estudantes do município, que vibram e torcem por suas equipes preferidas. Neste ano não foi diferente. As disputas da competição foram marcadas pela presença dos estudantes e torcedores, que animaram as disputas.

A disputa final do campeonato, realizada na noite da última sexta-feira, foi disputada entre as equipes da Escola Municipal Joaquim Maria Machado de Assis, que defendeu o título de campeão do ano passado, e a Escola Municipal Professora Cecília Meireles, que, com um time determinado, se preparava para fazer história. A tensão e a expectativa comandavam o jogo, e o público presente animava seus times.

A partida foi emocionante e equilibrada do começo ao fim. As duas equipes demonstraram um nível técnico que impressionou o público presente. No entanto, o placar final favoreceu a equipe da Escola Municipal Joaquim Maria Machado de Assis, que venceu a partida em um placar de três a zero, conquistando seu bicampeonato dos Jogos Interescolares Municipais em Wenceslau Braz.

A vitória foi comemorada com muita alegria pelos alunos professores e familiares. A diretora da escola campeã, Marilane Mesquita Rizzi da Silva, destacou a importância do esforço da equipe para sair do jogo com o título de bicampeão. “A vitória é um fruto do esforço, dedicação e trabalho em equipe. Cada um dos nossos atletas, comissão técnica e professores que ajudaram, foram fundamentais para essa conquista”, enfatizou a diretora.

Segundo ela, a paixão dos jovens atletas foi inspiradora. “A garra, determinação e a paixão que todos eles demonstraram em quadra são inspiradoras”, enalteceu. Marilane destacou que a vitória não foi apenas dos atletas. “Essa vitória não é apenas do time, mas de todos que torceram e colaboraram para que tudo acontecesse”, acrescentou.

Para os atletas, o jogo foi bem disputado e difícil. “Foi um jogo forte, mas bom de jogar”, enfatizou o aluno Davi Ribeiro, um dos atletas da equipe. Contudo, a sensação após o apito final, foi de pura alegria. “Estou muito alegre e contente. A sensação é de pura felicidade e gratidão por conquistarmos mais essa vitória”, acrescentou Davi Guimarães, outro atleta da equipe.

A vitória da Escola Municipal Joaquim Maria Machado de Assis consagrou a escola como bicampeã dos Jogos Interescolares Municipais de Wenceslau Braz. A edição dos jogos de 2025 promete vibrar ainda mais o município, que, possivelmente, contará com disputas vibrantes ao longo da competição.