Mulher é ameaçada de morte e dá tiro no marido em Joaquim Távora

Um homem ficou ferido após levar um tiro durante uma briga com sua esposa. A ocorrência foi registrada na noite do domingo (10) no município de Joaquim Távora, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica com vítima atingida por disparo de arma de fogo na zona rural de Joaquim Távora. Em seguida, os agentes foram informados que um homem havia dado entrada no hospital de Joaquim Távora após levar um tiro.

Com isso, a equipe foi até a Unidade de Saúde onde o homem disse que havia sido atingido durante uma briga com a esposa. Na sequência, a equipe foi informada que a mulher estava recebendo atendimento médico no Hospital de Carlópolis. No local, em contato com a vítima, esta relatou a polícia que estava indo para casa com seu marido quando os dois tiveram uma discussão e o homem começou a lhe ameaçar. Quando chegaram na residência, o suspeito desceu do carro armado, momento em que entraram em luta corporal onde ela tentou desarmar o homem, momento em que houve o disparo e ele foi atingido. Ela ainda contou que jogou a arma no meio do mato próximo a residência.

Frente aos fatos, os policiais foram ao local e encontraram a referida arma. Com isso, a mulher e o revólver apreendido foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso, enquanto o homem continuou internado recebendo atendimento médico.