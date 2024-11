Jogos Escolares Municipais começam em Wenceslau Braz

Na manhã da última quarta-feira (06), a Secretaria de Esportes de Wenceslau Braz deu início à 13ª Edição dos Jogos Interescolares Municipais. O evento, que reúne estudantes de diversas escolas do município, tem como objetivo promover a integração, o espírito esportivo e o desenvolvimento físico entre as crianças.

Continua após a publicidade

As disputas da competição estão sendo realizadas no Ginásio de Esportes Betão e contam com a participação de seis equipes, sendo elas das escolas municipais Professora Araci do Rocio Quadros Mendes, Professora Cecília Meireles, Anselma Maluf Dabul, José Richa, Joaquim Benedito e Joaquim Maria Machado de Assis.

Continua após a publicidade

Na quarta-feira, estreia da competição, a primeira disputa foi realizada entre as escolas Anselma Maluf Dabul e José Richa, que terminou com um placar zerado para ambas as equipes. No segundo jogo da rodada, a equipe da Cecília Meireles levou vantagem sobre a equipe do Joaquim Maria Machado de Assis em um placar de três a zero.

No último jogo da primeira rodada, a escola Araci do Rocio Quadros Mendes venceu a equipe da escola Joaquim Benedito de Oliveira em um placar de quatro a três. Ainda na quarta-feira, porém no período da tarde, a segunda rodada começou com a vitória da equipe do Machado de Assis em cima do Anselma, por um placar de um a zero.

O segundo jogo da rodada terminou com um placar de seis a dois para a equipe do José Richa em cima do Joaquim Benedito de Oliveira. Porém, a goleada ficou por conta do Cecília Meireles, que venceu a equipe do Araci em um placar de oito a zero.

Nesta quinta-feira (07), foram realizadas a terceira e a quarta rodadas da competição, mas seus resultados ainda não foram divulgados. Na próxima sexta-feira (08), acontece a última rodada da competição, durante o período da manhã. No período da tarde, a partir das 14h00, acontecem as partidas da semi-final e, a partir das 19h30, começa a partida que decidirá quem é o campeão da 13ª edição dos Jogos Interescolares Municipais de Wenceslau Braz.