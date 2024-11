Estudantes de Wenceslau Braz promovem feira de profissões

Nesta quarta-feira (06), o Colégio Estadual Doutor Sebastião Paraná (CESP), de Wenceslau Braz, promoveu a Mostra de Cursos Profissionalizantes para os estudantes que, neste ano, encerram o Ensino Fundamental II e ingressam no Ensino Médio em 2025. A iniciativa, que buscou divulgar os cursos promovidos pela instituição contou com a presença de centenas de alunos e professores.

Para divulgar os cursos de Formação de Docentes, Desenvolvimento e Análise de Sistemas e o Ensino Médio da instituição, os alunos, com auxílio da equipe pedagógica do colégio, organizaram stands para representar as modalidades dos cursos oferecidos pelo colégio.

Stand do curso profissionalizante de Desenvolvimento e Análise de Sistemas. Foto: Divulgação

Cada stand ficou sob a responsabilidade de um grupo específico de alunos, que demonstraram, além do conhecimento adquirido, as habilidades de comunicação e apresentação. Os alunos foram separados nos stands de seus respectivos cursos, onde tiveram a oportunidade de apresenta-los para o público visitante e mostrar um pouco sobre o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo.

A Mostra de Cursos Profissionalizantes busca oferecer aos alunos uma chance de conhecer e experimentar diferentes áreas de trabalho, além de apresentar ao público as opções disponíveis para formação técnica e profissional. A interação entre estudantes, professores e a comunidade tornou a experiência mais rica e reforçou a importância da educação profissional para a preparação para o mercado de trabalho.

O evento representa um passo importante para valorizar o aprendizado prático e as habilidades que os jovens estão desenvolvendo em suas jornadas acadêmicas. A mostra se destaca como um espaço que revela o talento dos jovens da região e o compromisso da escola em formar cidadãos bem preparados para enfrentar os desafios do futuro.

Além da presença dos professores e alunos de diversos colégios estaduais do município, o evento contou a presença de representantes do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Wenceslau Braz, que estiveram no local prestigiando o trabalho organizado pelos estudantes do colégio.