Estudantes de Wenceslau Braz brilham no Concurso Agrinho e trazem nove títulos para casa

O município de Wenceslau Braz, localizado na região do Norte Pioneiro, se destacou no Concurso Agrinho 2024, trazendo para casa nove títulos em diversas categorias. O evento, que tem como objetivo incentivar a produção de trabalhos voltados para a educação e a conscientização sobre a importância do agronegócio, reuniu alunos de escolas de todo o estado.

O Concurso Agrinho, promovido pelo Sistema FAEP/SENAR-PR, é um dos programas mais conhecidos no Paraná, promovendo a educação ambiental e a cidadania nas escolas. A competição reúne milhares de alunos de todas as regiões do estado, desafiando-os a criar redações sobre temas ligados ao meio ambiente, sustentabilidade e vida no campo.

Neste ano, o município de Wenceslau Braz se destacou ao trazer nove títulos do concurso, sendo eles em diversas categorias, tanto nas modalidades do concurso, como Redação, Robótica e outras modalidades, quando em categorias de idades.

Os estudantes da rede municipal de ensino se empenharam em projetos que abordaram temas como sustentabilidade, inovação no campo e a valorização dos produtos locais. A diversidade dos trabalhos apresentados evidenciou o talento e a criatividade dos jovens, que demonstraram uma profunda compreensão das questões agrárias e ambientais.

Além do resultado marcante do município durante o concurso, uma coincidência surpreendente deixou os resultados ainda mais emocionantes para o Núcleo Regional de Educação (NRE) de Wenceslau Braz. Dois irmãos foram campeões da premiação do Concurso Agrinho 2024.

João Pedro Veiga, estudante do ensino fundamental, no Colégio Estadual Ary Barroso, e sua irmã Maria Luísa Veiga, do ensino médio, no Colégio Estadual Doutor Sebastião Paraná, conquistaram o primeiro lugar em suas respectivas categorias do concurso.

Portanto, além dos dois irmãos que foram premiados por seu destaque no concurso, outros estudantes foram premiados, sendo eles dos colégios Estadual Professor Milton Benner e do Colégio Estadual do Campo de Patrimônio São Miguel.

Essa conquista reforça a importância da educação voltada para o agronegócio, demonstrando que, através do conhecimento e da prática, é possível construir um futuro mais sustentável e promissor.