Fim de ano começa com alta no preço da carne bovina e gás de cozinha

A primeira semana de novembro, em todo o Brasil, começa com aumentos no preço da carne bovina e do gás de cozinha, colocando ainda mais pressão sobre o orçamento das famílias brasileiras. A partir da última sexta-feira (1º), os consumidores brasileiros passam a enfrentar preços desafiadores com os recentes aumentos do alimento e do gás de cozinha.

Com a chegada do mês de novembro e um cenário econômico instável, esses reajustes, que serão aplicados a partir da primeira semana deste mês, refletem uma pressão inflacionária crescente em diversos fatores, o que deve acumular uma série de desafios no orçamento das famílias brasileiras, especialmente para as mais vulneráveis.

De acordo com informações e dados coletados pela reportagem da Folha, o preço, tanto do alimento, quanto do gás de cozinha terão um aumento expressivo a partir deste mês. Segundo as informações da B3, uma das principais empresas de infraestrutura do mercado financeiro no mundo, a carne bovina apresenta uma variação de 27,1%, frente ao valor que encerrou o ano passado, que era de R$252,30 por arroba. Enquanto isso, o gás de cozinha teve um reajuste de 10,5%, que resultará em um aumento significativo para os consumidores.

Esse reajuste é resultado de uma combinação de fatores, incluindo a alta demanda, a escassez de pastagens devido à seca que atinge várias áreas produtoras e o encarecimento dos insumos utilizados na produção. As condições climáticas adversas levaram a uma diminuição na oferta de gado disponível para abate, o que, por sua vez, gerou um aumento significativo nos preços.

Os especialistas do setor alertam que a carne bovina, um dos itens mais consumidos pelos brasileiros, já apresentava um aumento gradual desde o início do ano. A valorização do dólar, que favorece as exportações, tem levado muitos pecuaristas a direcionar sua produção para o mercado externo, resultando em uma oferta reduzida no mercado interno. A concorrência com países como Argentina e Uruguai, que também enfrentam suas próprias flutuações no setor, agrava ainda mais a pressão sobre os preços.

Esse aumento no custo da carne bovina não se limita apenas ao mercado varejista; ele afeta toda a cadeia produtiva, desde os criadores até os comerciantes, refletindo inevitavelmente no consumidor final. Em um momento em que o poder de compra da população já está comprometido, muitas famílias se veem forçadas a optar por alternativas mais baratas, como carnes de aves ou suínas. Embora essas opções sejam mais acessíveis, elas não substituem completamente o consumo de carne bovina, que é considerado um alimento fundamental na mesa dos brasileiros.

Paralelamente, o gás de cozinha também registrou um aumento de 10,5%, com reajustes que podem refletir em aumentos significativos por botijão. Em algumas regiões do Brasil, por exemplo, onde o botijão de gás custa entre R$138,00 e R$140,00, a estimativa do Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia (Sinrevgas), é de que os valores, a partir do reajuste, possam chegar próximo ou igualar os R$150.

O gás de cozinha é um item essencial na maioria das residências brasileiras, utilizado na preparação dos alimentos. Com os reajustes, muitas famílias se veem em situações difíceis, tendo que reavaliar seus orçamentos para tentar equilibrar os gastos mensais essenciais. Contudo, nem sempre as famílias conseguem manter uma qualidade de vida estável e acompanhar os reajustes orçamentais.

Contudo, o aumento da carne bovina e do gás de cozinha não são apenas uma questão de preços e sim um reflexo das dificuldades econômicas que muitas famílias enfrentam e da necessidade urgente de políticas que garantam acesso e bens essenciais de forma justa e acessível.