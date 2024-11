Governo já encaminhou mais de R$ 1 Bilhão para o programa Asfalto Novo, Vida Nova

Lançado em abril de 2023, o programa estadual Asfalto Novo, Vida Nova já repassou mais de R$ 1 bilhão para 225 municípios paranaenses com até 25 mil habitantes. O objetivo é pavimentar as vias urbanas e melhorar a iluminação pública das cidades, com a Secretaria de Estado das Cidades (Secid) coordenando a execução das obras. O programa visa eliminar as ruas de terra na área urbana, melhorando a qualidade de vida e a infraestrutura dos municípios.

A primeira etapa do projeto focou em cidades de até 7 mil habitantes e foi expandida em novembro de 2023 para incluir localidades com até 12 mil moradores. Atualmente, a meta é atender todos os municípios com essa faixa populacional. Até o momento, foram firmados 361 convênios que envolvem, além da pavimentação, a instalação de sistemas de drenagem, calçadas acessíveis, sinalização, arborização e paisagismo. O total de investimentos nesses projetos já ultrapassa R$ 918 milhões.

Exemplo de sucesso, São Jorge do Patrocínio, com 6.504 habitantes, teve 100% de suas vias urbanas pavimentadas, sendo uma das primeiras cidades a concluir a obra. Além disso, outros R$ 111 milhões foram destinados à modernização da iluminação pública, com a substituição de luminárias convencionais por sistemas de LED. A transição para a tecnologia LED já aumentou a proporção de luminárias eficientes de 3% em 2019 para mais de 50% em 2024, trazendo mais segurança e economia de energia para os municípios.

Cidades como Diamante D'Oeste, Nova Santa Bárbara e Perobal completaram a troca de toda sua iluminação pública. O impacto do programa é evidente, com o Paraná tendo repassado R$ 1,7 bilhão para melhorias urbanas apenas nos primeiros 10 meses de 2024.

Além dos benefícios para a infraestrutura, o programa também incorpora uma preocupação ambiental. A compensação das emissões de carbono geradas pelas obras é feita por meio do plantio de mudas de árvores nativas, com cerca de 220 mil mudas já distribuídas pelo Instituto Água e Terra (IAT). O acompanhamento do plantio e crescimento das árvores é feito pela Secid.

O sucesso do Asfalto Novo, Vida Nova tem atraído o interesse de outros estados e do Tribunal de Contas da União (TCU), que buscam entender o modelo paranaense de requalificação urbana. A Secretaria já prepara treinamentos sobre planejamento urbano e planos diretores para os novos prefeitos, com início previsto para 2025.