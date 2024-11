Acusado de matar mulher grávida no Norte Pioneiro vai a Júri Popular

Um ano após o crime brutal que chocou moradores do Norte Pioneiro, o principal suspeito de ter matado uma jovem que estava grávida vai a Júri Popular que está marcado para acontecer na próxima sexta-feira (08).

O crime aconteceu no dia 09 de novembro do ano passado em uma residência situada a Rua Iguaçu, Vila Mariana, no município de Jacarezinho. Conforme a denúncia oferecida a Justiça, o principal suspeito de autoria do crime chegou a residência da vítima e a matou com um tiro na cabeça.

A vítima foi identificada como Andreia Ramos Cirino. Ela estava grávida de sete meses e o autor do crime seria o pai da criança. O crime foi cometido em frente a uma criança de quatro anos, filha da mulher, e durante a fuga o suspeito ainda tentou atirar contra uma testemunha que, felizmente, não foi atingida.

O julgamento será realizado no fórum de Jacarezinho a partir das 09h00. A família e amigos da vítima, além da população de maneira geral, esperam que a Justiça seja feita.