Menino que sonha em ser policial vive “Dia Especial” com a Polícia Militar de Wenceslau Braz

No município de Wenceslau Braz, na região do Norte Pioneiro, Estevão Lopes Donizzete, um garoto de cinco anos de idade, tem um sonho que o acompanha desde muito cedo, ser policial militar. Filho de Diones Marcos Donizzete e Vilmara Cristina Lopes Donizzete, Estevão sempre demonstrou fascínio pela corporação, vendo nos policias seu próprio futuro.

Sempre que pode, Estevão vibra de emoção ao se aproximar dos veículos e dos agentes militares, que sempre receberam o garoto com entusiasmo e com respeito, admirando sua vontade em se tornar um policial militar quando crescer. Brinquedos, brincadeiras e até mesmo a festa de aniversário deste ano são momentos em que Estevão demonstra ainda mais sua paixão pela profissão.

Conhecido entre os militares do município, em setembro deste ano, Estevão comemorou seu aniversário de cinco anos com uma festa temática da Polícia Militar (PM), cercada de elementos que remetem à sua paixão. A ocasião do aniversário foi ainda mais especial graças a um presente emocionante.

Festa de aniversário do Estevão foi caracterizada com elemntos da PM. Foto: Arquivo Pessoal

“Ele quis uma festa completamente voltada para a Polícia Militar. Mas a surpresa veio no final da festa. O Cabo Vicente Neto entregou uma farda para ele, o que o deixou muito feliz, pois a que ele tinha já não cabia mais”, conta o pai do garoto, Diones Marcos Donizzete.

Mas as surpresas para o garoto não pararam nisso. No fim do mês de outubro, precisamente na última quarta-feira (30), em um combinado com Diones, o Cabo Ronaldo Aparecido Faria, também da PM de Wenceslau Braz, preparou um dia especial para o garoto. “Eu cheguei na casa com a viatura da PM, com o giroflex e a sirene ligados para deixar o momento ainda melhor. Quando cheguei lá, entreguei uma farda nova para ele, o que o deixou muito contente e animado”, relata o Cabo Ronaldo Aparecido Faria, da Polícia Militar do Paraná Batalhão da Patrulha Escolar Comunitária, pertencente a Quinta companhia de Ponta Grossa.

Estevão quase não acreditou na surpresa. Foto: Divulgação

Quando o Cabo Ronaldo chegou na casa com todo o movimento da viatura, Estevão quase não acreditou no que estava acontecendo. “Ele ficou praticamente paralisado. Não acreditava que aquilo estava acontecendo”, relatou o pai. “Quando o Cabo chamou ele para entrar na viatura e dar uma volta com ele, deu para ver a felicidade dele em receber um momento como esse”, acrescentou.

Para o pai, o sentimento de agradecimento aos oficiais, tanto para o Cabo Ronaldo quanto para o Cabo Vicente Neto, é predominante. “Só tenho a agradecer aos oficiais por proporcionarem estes momentos para meu filho. Como pai, tenho orgulho que meu filho goste dos policiais e tem o sonho de se tornar um”, enfatizou Diones.

Já para o Cabo Ronaldo, encontrar um fã do seu trabalho, é gratificante. “É muito gratificante encontrar crianças hoje em dia que tenham o sonho de seguir a nossa profissão. Me sinto muito com isso”, enalteceu.

A história do garoto apaixonado pela Polícia Militar é um exemplo de como pequenos gestos podem impactar a vida de uma criança e fortalecer valores importantes na comunidade. Em um dia comum, a corporação não apenas atendeu a um pedido especial, mas também reforçou o laço de confiança e inspiração com a população.