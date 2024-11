“Bandeira Amarela” reduz custo de energia em novembro

Na última sexta-feira (25), a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), anunciou que o mês de novembro será marcado pela “bandeira amarela”, que deve representar um alívio no preço das contas em todo o país. A redução vem após a “bandeira vermelha” instaurada no mês de outubro, o que significou um aumento nas taxas em todo o território brasileiro.

Portanto, a partir do mês de novembro, o país passará a ser marcado pela “bandeira amarela” que, em contrapartida ao mês de outubro, significará uma redução nestas taxas. Dessa forma, segundo a ANEEL, a cobrança passa dos R$7,877, cobrados na bandeira vermelha, para R$1,855 a cada 100kwh consumidos. Conforme explica a agência, a medida vale para todos os consumidores de energia conectados ao Sistema Interligado Nacional.

Apesar da melhora das condições de geração da energia no país, as previsões de chuvas e vazões nas regiões dos reservatórios para os próximos meses ainda permanecem abaixo da média, indicando a necessidade de geração termelétrica complementar para atender os consumidores.

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela ANEEL em 2015 para indicar, aos consumidores, os custos da geração de energia no Brasil. Ele reflete o custo variável da produção de energia, considerando fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis, bem como o acionamento de fontes de geração mais caras como as termelétricas.

Com o sistema de bandeiras, o consumidor consegue fazer escolhas de consumo que contribuem para reduzir os custos de operação do sistema, reduzindo a necessidade de acionar termelétricas. Mesmo que as condições de geração sejam favoráveis, é necessário continuar com bons hábitos de consumo que evitam desperdícios e contribuem para a sustentabilidade do setor elétrico. Com o acionamento da bandeira amarela, a vigilância quanto ao uso responsável da energia elétrica é fundamental. A orientação é para utilizar a energia de forma consciente.