Mãe cria rifa solidária para pagar tratamento da filha com autismo severo em Wenceslau Braz

No município de Wenceslau Braz, na região do Norte Pioneiro do Paraná, uma mãe busca ajuda incessantemente para sua filha, diagnosticada com autismo severo e enfrentando crises de agressividade e autolesão. A jovem, que hoje tem 18 anos de idade, faz tratamentos desde os três anos de idade, mas, com o avanço em seu nível de autismo, a situação dos tratamentos mudou e hoje, sua mãe busca ajuda através de uma rifa solidária.

Kethelen Tuani Batista, de 18 anos de idade, diagnosticada com autismo severo, realiza tratamentos desde os três anos de idade. Inicialmente, estes tratamentos eram realizados através do Sistema Único de Saúde (SUS) em outras cidades. No entanto, com o agravamento dos sintomas, a jovem passou a sofrer crises cada vez mais intensas, obrigando a mãe a buscar atendimento especializado em Wenceslau Braz.

“Quando pequena, ela fazia tratamento em outras cidades, mas com o passar do tempo, ela foi tendo mais surtos de agressividade, o que impediu que eu continuasse com o tratamento em outro lugar. Aqui em Wenceslau Braz, só consegui tratamento particular e, até aqui, fiz o que pude para consegui pagar e dar continuidade no tratamento, pois sei que é necessário para ela”, conta Daniele de Moura Batista.

Cerca de quatro meses atrás, as crises da jovem começaram a ficar mais agressivas e, segundo a mãe, ela chegou a se automutilar e causar lesões no próprio corpo durante as crises. Para evitar que acontecesse novamente, ou pelo menos diminuir a frequência das crises, Daniele foi orientada a mudar o tratamento de Kethelen, o que deixou os gastos ainda maiores.

Atualmente, Kethelen necessita de um acompanhamento médico intensivo e utiliza cerca de seis medicamentos por dia para evitar que as crises voltem, o que acaba gerando um custo aproximado de R$1.500,00 por mês.

Para lidar com as novas demandas do tratamento, Daniele viu suas despesas crescerem e a necessidade de pedir ajuda à comunidade surgiu. “Eu preciso continuar o tratamento, para o bem dela, por isso criei essa rifa”, enfatizou Daniele.

A rifa organizada por Daniele, oferece três premiações como forma de atrair participantes e arrecadar os fundos necessários. Cada número custa R$10,00 e os prêmios envolvem o aluguel de brinquedos que Daniele já disponibiliza para eventos, afim de arrecadar fundos para o mesmo fim.

Para ajudar Daniele e Kethelen, os interessados podem entrar em contato com ela através do telefone (43) 9 9617-4102, que também serve como Chave PIX para a compra dos números. A campanha, além de uma ação solidária, também traz à tona o desafio que muitas famílias enfrentam ao lidar com o autismo severo, especialmente em regiões onde o acesso ao tratamento adequado é limitado.