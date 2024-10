Procura-se um lar para cachorrinha dócil em Wenceslau Braz

Uma cachorra amigável e cheia de energia está à espera de um novo lar em Wenceslau Braz. O animal apareceu na casa do senhor Alceu de Almeida, conhecido na cidade como Panquinha, há cerca de uma semana e desde então tem recebido cuidados e carinho enquanto aguarda por uma família definitiva.

A cachorra, de porte médio, é descrita por Panquinha como dócil, brincalhona e esperta, uma excelente escolha para quem busca um novo membro para integrar a família. Panquinha, que vem cuidando do animal, está à disposição para quem se interessar pela adoção. Interessados podem entrar em contato diretamente com ele a partir do telefone (43) 9 9951-0454.

Esta é uma ótima oportunidade para quem deseja oferecer amor e um lar para essa cachorrinha especial.