Menino de quatro anos morre após ser “esmagado” por pneu de caminhão

Um menino de quatro anos de idade morreu após ser atingido por um pneu de caminhão enquanto brincava. A tragédia aconteceu no fim da tarde desta segunda-feira (28) no município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, a vítima foi identificada como Nicolas Martins do Nascimento Silva, de apenas quatro anos de idade. Segundo o registro do Corpo de Bombeiros, o menino estava brincando com o pneu do caminhão de seu avô quando o objeto caiu sobre a criança que sofreu ferimentos grave.

De imediato, familiares de Nicolas acionaram a equipe do Corpo de Bombeiros para prestar atendimento a criança e encaminharam o menino de carro até o hospital. Durante o trajeto, os familiares do menino encontraram a equipe do Corpo de Bombeiros que prestou os primeiros socorros a criança que estava inconsciente.

Diante da situação, os socorristas encaminharam o menino para o hospital, mas infelizmente Nicolas não resistiu e veio a óbito. Após avaliação, foi constatado que o menino apresentava fraturas na cabeça e ferimentos no peito, situação que lhe causou uma parada cardiorrespiratória.

Diante da situação, a equipe da Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as causas e circunstâncias da morte da criança e o caso segue sendo investigado.

O corpo de Nicolas será velado nesta terça-feira (29) a partir das 16h00 na Capela Mortuária Municipal do Jardim Primavera e o enterro acontece na quarta-feira (30) no Cemitério Municipal e Carambeí. A morte da criança causou forte comoção entre os moradores de Jaguariaíva que lamentaram a perda precoce de Nicolas.