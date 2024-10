Paraná lidera ranking nacional de empregos para jovens pela Agência do Trabalhador

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados de atendimento encaixaram, de janeiro a setembro deste ano, 68.423 jovens com idade entre 18 e 29 anos em empregos com carteira assinada. O desempenho mantém o Estado em primeiro lugar com folga no ranking nacional de contratações via rede Sine, à frente do Ceará, com 24.298, e de São Paulo, que intermediou 20.790 contratos.

O desempenho do Paraná em colocar trabalhadores com idade máxima de 29 anos no mercado de trabalho representa 39% do total de 174.826 intermediações de mão de obra jovem realizadas pelo sistema em todo o País. Em comparação ao mesmo período de 2023, quando 55.905 trabalhadores dentro desta faixa etária conquistaram espaço no mercado de trabalho, o avanço foi de 22%.

Especificamente em setembro, 6.884 jovens conseguiram um emprego por meio da rede Sine do Estado. Com esse resultado, o Paraná também liderou com folga o ranking de empregos nesta faixa etária. Novamente os estados do Ceará e de São Paulo encerraram o período como segundo e terceiro colocados, com 3.301 e 1.584 contratos de trabalho intermediados, respectivamente.

Para o secretário estadual do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes, o desempenho do Paraná em colocar jovens em vagas de emprego com carteira assinada reflete o sucesso de ações pontuais adotadas pelo Governo do Estado para alavancar a empregabilidade entre todos os grupos de trabalhadores, com destaque para os projetos de qualificação e capacitação profissional ofertados gratuitamente pela Pasta.

"Os jovens possuem maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho pela falta de experiência típica da idade. Para superar esse desafio, oferecemos todo apoio para que ele tenha oportunidade de iniciar uma carreira profissional de maneira sólida, com formação focada no mercado de trabalho", disse.