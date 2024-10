Governador anuncia R$ 10 milhões por ano para apoio a comunidades terapêuticas

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou, na última sexta-feira, 25, um repasse anual de R$ 10 milhões para comunidades terapêuticas, parte do Programa de Atenção às Pessoas em Situação de Uso Prejudicial de Álcool e Outras Drogas, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família (Sedef). O programa visa estabelecer uma rede intersetorial de serviços que envolve áreas como Saúde, Assistência Social e Segurança Pública.

Durante o anúncio, Ratinho Junior ressaltou a importância do trabalho realizado por essas instituições no Paraná. Ele destacou que o Estado, por si só, não consegue atender todas as demandas, e que o novo programa permitirá que centenas de comunidades terapêuticas aprimorem seus serviços. O governador também mencionou o esforço do governo em combater o tráfico de drogas, citando que o Paraná é o estado com o maior número de apreensões do país, segundo o Ministério da Justiça.

Os recursos destinados às comunidades terapêuticas serão utilizados para custear vagas de acolhimento, expandir serviços já existentes, promover a formação continuada de profissionais da Rede da Assistência Social e Saúde, e cofinanciar ações que visam o restabelecimento de direitos. O secretário Rogério Carboni afirmou que o apoio financeiro é essencial para melhorar o atendimento às pessoas em tratamento.

Os requisitos para participar do programa incluem ser maior de 18 anos, apresentar problemas relacionados ao uso de substâncias psicoativas, estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica e ter vínculos familiares rompidos. A pessoa interessada deve demonstrar interesse voluntário e receber encaminhamento da Rede de Atenção à Saúde.

As comunidades terapêuticas que desejam acessar os recursos devem apresentar um plano terapêutico desenvolvido por uma equipe multiprofissional e comprovar que possuem estrutura física adequada e capacidade técnica para o atendimento. Além disso, devem estar cadastradas no Conselho Estadual de Políticas Públicas Sobre Drogas (Consed).

O objetivo do repasse é proporcionar acolhimento temporário e intervenções terapêuticas, facilitando a reintegração social dos dependentes. O programa também busca articular os serviços relacionados ao tratamento de dependência química com as redes de saúde e assistência social.

A pastora Ingle Freitas, da Casa Manai, expressou que o apoio do governo é um marco para a instituição, que atualmente acolhe 24 pessoas. Ela acredita que os novos recursos permitirão aumentar o número de atendidos e melhorar a qualidade dos serviços. Paulo Machado, presidente da Associação Familiar Beneficente A Tribo dos Doze, também comemorou a notícia, ressaltando que os recursos permitirão ampliar a equipe de profissionais que atendem os acolhidos. A presidente do Consed, Juliane Fonseca, destacou que o repasse é crucial para ampliar a capacidade de atendimento às pessoas que necessitam de suporte, muitas vezes de forma emergencial.