Homem leva tiros e fica em estado grave em Siqueira Campos

Um homem ficou gravemente ferido ao ser alvejado na madrugada do sábado (27). O crime foi registrado no município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, a situação aconteceu na Rua Rio Grande do Sul. Conforme as investigações da Polícia Civil, dois homens se envolveram em uma briga e, após isso, um deles foi para casa. Na sequência, este voltou armado e atirou contra vítima.

Continua após a publicidade

O homem que foi baleado foi socorrido em estado grave e encaminhado a Santa Casa de Siqueira Campos sendo transferido na sequência devido a gravidade do seu quadro clínico. Ele permanece internado na UTI e seu quadro é estável.

A equipe da Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso.