Paraná é o primeiro governo subnacional a adotar créditos de biodiversidade

Comitiva paranaense apresentou os principais projetos de sustentabilidade do Governo do Estado durante a COP16 Foto: Rafael Andreguetto/SEDEST

O Paraná se tornou oficialmente o primeiro governo subnacional do mundo a instituir uma política de créditos de biodiversidade como forma de incentivar a preservação do meio ambiente. O programa, batizado de Política Estadual de Crédito de Biodiversidade no Estado do Paraná, foi lançado durante a 16ª edição da Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas de Diversidade Biológica, a COP16, que ocorre em Cali, na Colômbia – o evento promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU) vai até sexta-feira (1º).

O objetivo do projeto é, em comum acordo com o setor privado, compensar a pressão ambiental causada pela operação de empresas e indústrias por meio de serviços ambientais prestados à preservação, conservação e à restauração ambiental.

A proposta foi desenvolvida pelo Governo do Estado em parceria com a Coalizão Life de Negócios e Biodiversidade, organização voltada para conservação do meio ambiente, e conta com o suporte do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

O agente financeiro, por meio de um Termo de Cooperação em processo de formalização com a Secretaria estadual do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), vai destinar R$ 2 milhões para empresas financiarem a compra de créditos de biodiversidade decorrentes das Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) selecionadas nos editais de chamamento público e que obtiverem a Certificação Life.

“É uma grande união de esforços em prol da natureza. A empresa que pressiona o meio ambiente, seja pela exploração de recursos naturais como árvores, consumo de água e energia ou o impacto para o efeito estufa, terá condições de mitigar essas ações ao comprar créditos de biodiversidade dessas reservas naturais. Esses espaços, por sua vez, alcançam mais condições para o desenvolvimento, sendo recompensados pelo cuidado com o meio ambiente”, explicou o secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável, Everton Souza, que lidera a comitiva paranaense na COP16. “Somos precursores nesta política, reforçando o compromisso do Paraná com a sustentabilidade”.

Diretor de Políticas Ambientais da Sedest, Rafael Andreguetto destacou que, em um primeiro momento, como projeto-piloto, 25 Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) paranaenses serão beneficiadas com o crédito, que será revertido em ações e projetos dentro das Unidades de Conservação (UCs). “Inicialmente, a política vai beneficiar RPPNs previamente selecionadas, seguindo critérios técnicos. Mas a intenção é ampliar, chegando também aos parques municipais, estaduais e federais na sequência”, disse.

Com essa iniciativa, o Paraná se consolida como pioneiro na adoção de uma política externa para a preservação da biodiversidade em nível estadual, alinhando-se às metas globais e ampliando o compromisso ambiental do estado.