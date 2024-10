Dona de academia é presa por tráfico de anabolizantes no Norte Pioneiro

Na manhã desta segunda-feira, 28 de outubro, a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca em uma academia de musculação localizada na região central de Santo Antônio da Platina. Durante a operação, os policiais encontraram centenas de medicamentos anabolizantes ilegalmente armazenados em um armário nos fundos do estabelecimento. Entre os produtos encontrados estavam anabolizantes como Winstrol (Stanozolol), Anavar (Oxandrolona), Nandrolona, Dianabol e Trembolona, além de seringas e agulhas.

A proprietária da academia, uma mulher de 24 anos, foi presa em flagrante pelo crime previsto no artigo 273, §1º, do Código Penal, que pode resultar em pena de reclusão de 10 a 15 anos. A ação foi motivada por diversas denúncias recebidas, inclusive pelo Disque 181, indicando que a academia vinha realizando atividades ilegais relacionadas à venda e aplicação de substâncias controladas. Um professor da academia, apontado como responsável pelas práticas, não estava presente no momento da busca.

Após a prisão, a proprietária foi encaminhada à Cadeia Pública Feminina, onde permanece à disposição da Justiça. O delegado responsável pela operação ressaltou os riscos à saúde associados ao uso de medicamentos hormonais para aumento rápido de massa muscular, especialmente considerando que esses produtos não tinham origem conhecida ou registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Segundo ele, a prática, geralmente associada a profissionais graduados, vai contra o dever de proteger a saúde dos clientes.